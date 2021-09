Elon Musk zomba do presidente Biden depois que a SpaceX concluiu sua primeira missão totalmente civil

O CEO da SpaceX, Elon Musk, posa com a equipe antes do lançamento em 15 de setembro de 2021.

Depois que o SpaceX tiver concluído um arquivo Voo espacial privado histórico Sábado, CEO Elon Musk Ele fez uma grande jogada pelo presidente Joe Biden, que ainda não comentou as realizações da empresa e da tripulação civil.

Um dos 60 milhões de seguidores de Musk no Twitter perguntou a ele: “O presidente dos Estados Unidos se recusou até mesmo a reconhecer os 4 mais novos astronautas americanos que ajudaram a levantar centenas de milhões de dólares para St. Jude. Qual é a sua teoria sobre o porquê disso?”

Musk respondeu: “Ele ainda está dormindo.”

Conforme relatado anteriormente pela CNBC, SpaceX Sua nave Crew Dragon voltou com segurança fora de órbita ontem. A cápsula carregou os quatro membros da missão Inspiration4 de volta à Terra após três dias no espaço.

Um dos principais objetivos da missão Inspiration4 era arrecadar US $ 200 milhões para o St. Jude Children’s Research Hospital. Ela arrecadou US $ 160,2 milhões no sábado. Celebramos após o respingo da Inspiration4, Promessa de almíscar Contribuir pessoalmente com $ 50 milhões – elevando o total da campanha para $ 210 milhões.

A Casa Branca e a SpaceX não responderam imediatamente a um pedido de comentário.

Oficiais seniores da NASA parabenizaram Musk e SpaceX pela missão Inspiration4. Os concorrentes da SpaceX também reconheceram isso, com elogios de BoeingE Lockheed Martin, e desconto no Blue Origin e no Musk Jeff Bezos Compartilhado nas redes sociais.

Este foi o primeiro vôo espacial da SpaceX, com uma tripulação não profissional. Além disso, a missão incluiu a primeira mulher negra a servir como comandante de uma espaçonave, a mais jovem americana a se tornar um astronauta até o momento e a primeira pessoa a voar no espaço com uma prótese.

Embora Musk recentemente tenha afirmado que “Prefiro ficar fora da política,Seu relógio no domingo indicou sua disposição de atrair o presidente democrata e repetir as provocações da direita a Biden.

Durante sua campanha de 2020, o ex-presidente Donald Trump Ele frequentemente insultava Biden, o então candidato, chamando-oatmosfera sonolenta. “

Recentemente, Trump enviou a Biden votos sarcásticos de boa sorte antes de um cume com o presidente russo Presidente da Rússia, Vladimir Putin em junho. Em uma declaração enviada por e-mail na época, ele disse: “Boa sorte para Biden em lidar com o presidente Putin – não adormeça durante a reunião e, por favor, estenda meus mais calorosos cumprimentos!”

A SpaceX geralmente tem um bom relacionamento com o governo federal. Por exemplo, ela ganhou Contrato no valor de $ 2,89 bilhões Para construir o próximo módulo lunar da NASA, batendo a Blue Origin de Jeff Bezos e a empresa de Leidos Dynetics, a SpaceX voou com 10 astronautas para a Estação Espacial Internacional para a NASA até agora.

No entanto, SpaceX também sob investigação pelo Departamento de Justiça após acusações de discriminação contra candidatos a empregos com base no status de cidadania – uma investigação iniciada durante o governo Trump.

Além de suas responsabilidades na SpaceX, Musk está servindo simultaneamente como CEO da fabricante de veículos elétricos Tesla. (Tesla também recurso para SpaceX.)

Nessa posição, ele recentemente lamentou a proposta do governo Biden de alocar US $ 4.500 adicionais em incentivos aos compradores de alguns carros elétricos leves novos de passageiros. Uma das condicionantes da proposta é que os carros elétricos sejam sindicato, local.

Enquanto a empresa opera uma fábrica de baterias em Nevada e uma fábrica de montagem de automóveis já na Califórnia, com outra fábrica em construção fora de Austin, Texas, a Tesla é a única grande montadora dos Estados Unidos cuja produção não é padronizada aqui.

No Twitter, em 12 de setembro, Musk disse sobre a proposta: “Isso foi escrito pelos lobbies da Ford / UAW, onde eles fabricam seus carros elétricos no México. Não está claro como isso serve aos contribuintes americanos”.

No site anual Cars.com American Made Index para 2021O popular sedã elétrico Modelo 3 da Tesla liderou as classificações, e o crossover Modelo Y pousou em terceiro lugar.