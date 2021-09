Lua cheia de setembro: veja a lua cheia brilhar no céu noturno esta noite

A lua cheia conhecida como lua da colheita, porque dá aos agricultores mais tempo para colher suas safras de verão, aparecerá à noite, segunda-feira à noite, logo após o pôr do sol.

Aparecendo dois dias antes do equinócio de outono deste ano, a lua cheia pode ser vista pela primeira vez às 19h55 ET, 17 minutos após o pôr do sol, De acordo com a NASA

Durante os poucos dias que cercam a lua cheia, o nascer da lua ocorrerá em apenas 25 a 30 minutos no norte dos Estados Unidos e em apenas 10 a 20 minutos no extremo norte do Canadá e na Europa. De acordo com a NASA

Normalmente, a lua nasce perto do pôr do sol e depois de cerca de 50 minutos a cada dia, De acordo com EarthSky . Mas quando a lua cheia ocorre perto do equinócio de outono, como uma lua cheia, a lua nasce perto do pôr do sol, criando a luz da lua do crepúsculo até o amanhecer por várias noites consecutivas.

A lua cheia deste ano será a última da temporada de verão para aqueles no hemisfério norte, enquanto será a quarta lua de inverno para aqueles no hemisfério sul, De acordo com EarthSky

A lua cheia pode parecer maior e mais brilhante do que outras luas cheias, porque esta lua está realmente mais perto do horizonte. A posição desta lua dá a ilusão de amplitude, embora não seja maior do que qualquer outra lua cheia.

Outra estranheza da lua cheia é sua cor – pode parecer especialmente laranja. Isso também se deve ao fato de que a lua cheia está mais próxima do horizonte, o que cria uma maior espessura da atmosfera da Terra que cria uma tonalidade laranja, De acordo com EarthSky

Foi um ano de extraordinária atividade celestial, com uma rara terceira lua, conhecida como lua azul, emergindo no final de agosto. Normalmente é mais comum que uma estação tenha três luas cheias, mas este ano haverá quatro luas que ocorrerão em apenas uma estação, entre o solstício de junho e o equinócio de setembro.

próxima programação do céu

No restante de 2021, você poderá visualizar eventos do espaço e do céu com base em sua localização.

A lua cheia e seus nomes de acordo com o calendário do antigo fazendeiro:

• 20 de setembro: Lua da Colheita

• 20 de outubro: Lua do Caçador

• 19 de novembro: Beaver Moon

• 18 de dezembro: lua fria

Chuvas de meteoros, de acordo com o Guia de Chuva de Meteoros de 2021 da EarthSky:

• 8 de outubro: Draconídeos

• 21 de outubro: Orionidas

• 4 a 5 de novembro: sul de Torres

• 11 a 12 de novembro: Norte de Torres

• 17 de novembro: Leônidas

• 13 a 14 de dezembro: Gêmeos

• 22 de dezembro: Ursids

Eclipses solares e lunares de acordo com o calendário do velho fazendeiro:

• 19 de novembro: Um eclipse lunar parcial será visto na América do Norte e no Havaí entre 1h ET e 7h06 ET.

• 4 de dezembro: Um eclipse total visível nas Ilhas Malvinas, no extremo sul da África, na Antártica e no sudeste da Austrália.

Quando os planetas estarão visíveis?

Os observadores do céu terão múltiplas oportunidades de localizar planetas durante as manhãs e noites designadas até o final de 2021, de acordo com o Farmer’s Almanac Planetary Directory.

A maioria deles – exceto Netuno – pode ser vista a olho nu, mas binóculos ou um telescópio fornecem a melhor visão.

Mercúrio aparecerá como uma estrela brilhante no céu da manhã de 18 de outubro a 1º de novembro. Vai brilhar no céu noturno até 21 de setembro e de 29 de novembro a 31 de dezembro.

Vênus, nosso vizinho mais próximo no Sistema Solar, aparecerá no céu ocidental ao anoitecer até 31 de dezembro. É o segundo objeto mais brilhante em nosso céu, depois da lua.

Marte aparece avermelhado no céu da manhã entre 24 de novembro e 31 de dezembro.

Júpiter, o maior planeta do nosso sistema solar, é o terceiro objeto mais brilhante do nosso céu. Procure-o à noite entre hoje e 31 de dezembro.

Apenas os anéis de Saturno podem ser vistos através de um telescópio, mas o próprio planeta ainda pode ser visto a olho nu à noite até 31 de dezembro.

Binóculos ou telescópios o ajudarão a detectar o brilho esverdeado de Urano de manhã até 3 de novembro e à noite de 4 de novembro a 31 de dezembro. Ele estará em sua melhor forma até 31 de dezembro.

Nosso vizinho mais distante no Sistema Solar, Netuno, será visível através do telescópio à noite até 31 de dezembro. Permanecerá no auge até 8 de novembro.