O ex-primeiro-ministro britânico diz que as vacinas COVID armazenadas devem ser entregues aos países pobres

O ex-primeiro-ministro britânico Gordon Brown disse que uma cúpula sobre vacinas hospedada pelo presidente dos EUA, Joe Biden, deve apresentar um plano esta semana para transferir 100 milhões de vacinas COVID-19 armazenadas para países pobres antes que atinjam sua data de validade.

Biden deve realizar uma cúpula virtual na Covid-19 na quarta-feira, paralelamente à Assembleia Geral das Nações Unidas, com o objetivo de promover vacinações em todo o mundo com o objetivo de acabar com a epidemia até o final de 2022.

Brown disse que ele e outros líderes do G7 enviaram Biden para uma pesquisa da Airfinity, uma empresa de análises e informações científicas, que descobriu que 100 milhões de vacinas COVID-19 armazenadas em países ricos no hemisfério norte expirariam em dezembro sem serem usadas.

Dos 5,7 bilhões de doses de vacinas contra o coronavírus administradas em todo o mundo, apenas 2% foram na África.

“Precisamos de um plano para implantar vacinas rapidamente”, disse Brown, o chanceler britânico por uma década antes de servir como primeiro-ministro de 2007 a 2010, em um comunicado.

“Seria uma profunda tragédia política coletiva se esta cúpula perdesse a oportunidade de agir sobre as doses que foram imediatamente transferidas para os países pobres”, disse ele.

Dados do Airfinity prevêem que, sem acelerar o lançamento de uma vacina, haverá mais 100 milhões de casos de COVID-19 até o próximo verão e mais 1 milhão de mortes por falta de ventiladores e oxigênio.

“É inconcebível e irracional que 100 milhões de vacinas estejam sendo descartadas dos estoques dos países ricos enquanto as pessoas dos países mais pobres do mundo pagam o preço de desperdiçar nossa vacina em vidas perdidas”, disse Brown.

Brown pediu aos líderes que decidissem se os países deveriam trocar contratos de entrega, como as barreiras regulatórias às exportações de vacinas poderiam ser superadas e quem pagaria pelos custos de uso das vacinas armazenadas.

“Ninguém em lugar nenhum está seguro até que todos estejam seguros em todos os lugares”, disse ele. “É do interesse de todos, em todos os lugares, que o presidente Biden e seus companheiros líderes do G7 façam o que for preciso … para erradicar o COVID em todos os cantos do nosso mundo.”

