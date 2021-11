Elon Musk pergunta ao Twitter se ele deve vender suas ações da Tesla de US $ 21 bilhões

O cientista O homem mais rico Elon Musk Ele lançou uma pesquisa no Twitter no sábado perguntando se deveria vender 10% de suas ações da Tesla.

Isso aconteceu depois que ele disse que poderia enfrentar uma enorme cobrança de impostos no próximo ano e que a única maneira de pagar os impostos é vendendo ações, porque ele não tem dinheiro. “Observe, não recebo salário ou bônus em dinheiro de lugar nenhum. Só tenho ações, então a única maneira de pagar os impostos pessoalmente é vendendo as ações”, disse ele no Twitter.

Ele acrescentou mais, referindo-se ao imposto bilionário proposto pelos democratas. Ele disse: “Muitos ganhos não realizados foram obtidos recentemente como uma forma de evitar impostos, então estou propondo vender 10% de minhas ações da Tesla.”

A pesquisa de Elon Musk no Twitter recebeu mais de dois milhões de respostas em sete horas, com 55% dos entrevistados concordando com a proposta de venda de ações. Musk disse que faria o que quer que a pesquisa resultasse.

Aqui está a enquete do Twitter:

Muitos ganhos não realizados foram obtidos recentemente como forma de evitar impostos, então estou sugerindo vender 10% de minhas ações da Tesla. Você apóia isso? – Elon Musk 6 de novembro de 2021

Além de ser o CEO da Tesla, Elon Musk também possui cerca de 170,5 milhões de ações da empresa. Se ele vendesse 10% de suas ações, chegaria a cerca de US $ 21 bilhões com base no fechamento de sexta-feira.

recentemente, Musk havia desafiado as Nações Unidas Ele doaria US $ 6 bilhões se eles lhe dessem uma estratégia boa o suficiente. Isso aconteceu depois que David Beasley, diretor do Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas, disse à CNN que um pagamento único de 2% da riqueza de Musk ou outros bilionários seria capaz de resolver o problema da fome no mundo.

Em resposta a um tweet do Dr. Eli David, cofundador de uma empresa chamada Deep Instinct, que era uma captura de tela de um artigo da CNN mencionando Paisley, Musk tuitou: “Se o Programa Mundial de Alimentos pudesse descrever neste tópico do Twitter exatamente como $ 6 bilhões resolveria a fome mundial, vou vender ações da Tesla agora e fazer isso. “