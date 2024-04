A Ford supera as expectativas de lucros do primeiro trimestre e vê os lucros do ano inteiro “seguindo o nível mais alto” de orientação

A Ford (F) relatou os resultados do primeiro trimestre após o sino que superou as expectativas na quarta-feira, com sua mudança no plano de jogo do produto na frente e no centro, juntamente com seu foco em ofertas de gás e híbridos. A Ford também melhorou algumas métricas de orientação, mas não a sua perspectiva de lucros para o ano inteiro.

Durante o trimestre, a Ford reportou receitas de 42,8 mil milhões de dólares, superando as estimativas de 40,04 mil milhões de dólares e um aumento de 3% em relação ao ano anterior. A Ford reportou lucro ajustado por ação de US$ 0,49, superando as expectativas de US$ 0,42, com lucro ajustado antes de juros e impostos (EBIT) chegando a US$ 2,8 bilhões, em comparação com estimativas de US$ 2,54 bilhões. Os resultados da Ford foram melhores do que os alcançados no quarto trimestre, quando estava a lidar com os efeitos persistentes da greve dos Trabalhadores Automóvel Unidos (UAW).

A Ford disse que o EBITDA ajustado para o ano inteiro estava tendendo para o limite superior de US$ 10 bilhões a US$ 12 bilhões, embora tenha aumentado sua meta de fluxo de caixa livre ajustado para US$ 6,5 bilhões a US$ 7,5 bilhões, com orientações mais rígidas de despesas de capital para US$ 8 bilhões a US$ 9 bilhões. Anteriormente, a Ford esperava um EBITDA ajustado de US$ 10 bilhões a US$ 12 bilhões, um fluxo de caixa livre ajustado de US$ 6 bilhões a US$ 7 bilhões e despesas de capital de US$ 8 bilhões a US$ 9,5 bilhões.

As ações da Ford subiram 3% nas negociações após o expediente. Estes resultados surgem depois de a General Motors ter anunciado fortes resultados no primeiro trimestre e ter aumentado as suas expectativas de lucro anual.

“Os clientes querem carros que amem, escolhas na forma como operam, qualidade que continue melhorando e grande valor”, disse Jim Farley, presidente e CEO da Ford, em comunicado. “Com o Ford+, estamos cada vez mais a dar-lhes todas estas coisas de uma forma que outros não oferecem e a criar uma empresa que irá liderar a longo prazo.”

No ano passado, a Ford dividiu o seu negócio em três unidades como parte da iniciativa Ford+: Ford Blue, para veículos convencionais movidos a gás; Ford Model E, para a divisão de veículos elétricos; e Ford Pro para trabalhos em caminhões comerciais e pesados. Aqui estão os detalhes do primeiro trimestre:

Ford Blue: Receitas de US$ 21,8 bilhões, EBIT de US$ 905 milhões

Modelo E: Receita de US$ 100 milhões, prejuízo antes de juros e impostos de US$ 1,32 bilhão

Ford Pro: receita de US$ 18 bilhões, EBIT de US$ 3,01 bilhões

Durante o primeiro trimestre, a Ford investigou mais profundamente os seus veículos a gás e híbridos, com os gastos com veículos eléctricos e a produção a diminuir. No início deste mês, a Ford disse que adiaria a produção de veículos elétricos em seu enorme campus BlueOval City EV no Tennessee para 2026, a partir de uma data de início inicial de 2025. A Ford também revelou que está reprogramando os próximos lançamentos de veículos elétricos em sua fábrica em Oakville, Ont., já que planeja construir a próxima geração de carros elétricos de três fileiras e, provavelmente, um SUV de tamanho normal. A empresa pretende lançar esses veículos em 2027, adiando o cronograma original de 2025.

A Ford também disse no início deste trimestre que o faria Adicionar um terceiro turno Aumentar a produção do Bronco SUV e Ranger de tamanho médio para atender à demanda dos clientes. Enquanto isso, a Ford está se concentrando em suas ofertas híbridas, como a picape Maverick e o novo F-150 com trem de força híbrido.

O novo caminhão Ford F-150 é lançado em uma cerimônia cerimonial realizada na fábrica da Ford Dearborn em 11 de abril de 2024 em Dearborn, Michigan. (Foto de Bill Poliano/Getty Images) (Bill Puliano via Getty Images)

Isso se refletiu na Ford Entregas no primeiro trimestre nos EUA Que saltou 6,8% para 508.083 carros, apoiado pelas fortes vendas de produtos elétricos, como carros híbridos. O Ford Maverick híbrido teve o seu melhor trimestre de sempre, com as vendas a saltarem 77% no primeiro trimestre. O Maverick também impulsionou as vendas globais de híbridos para um salto de 42%, para 38.421, com a Ford afirmando que este também foi o melhor trimestre para híbridos e que o impulso continuará.

Até mesmo as ofertas de veículos eléctricos da Ford – o Mustang Mach-E, o Ford Lightning EV e as suas carrinhas comerciais E-Transit – contrariaram a tendência recente de diminuição da procura. O portfólio geral de EV da Ford teve um enorme salto de 82%, para 20.223 EVs vendidos no primeiro trimestre, com o Mustang Mach-E saltando 77,3%, para 9.589 unidades vendidas, e o caminhão Lightning vendo as vendas saltarem 80,4%, para 7.743 unidades. Embora os números de vendas aqui sejam fortes, a Ford confiou em grandes descontos, taxas de financiamento baratas e acordos de leasing para movimentar o estoque.

Porém, a nota da Ford foi sua líder de vendas F-150. Embora a Série F (que inclui as ofertas pesadas F-150, F-250 e F-350) tenha mantido a coroa de caminhão mais vendido na América, as vendas caíram 10,2% no trimestre, para 152.943 unidades. Ford viu Escalada lenta O novo F-150, que foi colocado à venda em março.

Correção: uma versão anterior deste artigo distorceu o lucro ajustado da Ford por número de ação. Nós pedimos desculpas por esse erro.

