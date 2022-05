Elon Musk acredita que pode dobrar a receita do Twitter apenas com assinaturas

Elon Musk – o homem mais rico do mundo e novo proprietário do Twitter – espera que o Twitter gere quase US$ 10 bilhões em receita de assinaturas até 2028, uma previsão que dobra US$ 5 bilhões em receita total A plataforma criada no ano passado, de acordo com um relatório da Tempos de Nova York.

Em campo ele vê vezesMusk deu aos investidores uma amostra do que esperar sob sua propriedade. Diz-se que isso inclui aumentar o número de assinantes do Twitter Blue para 69 milhões até 2025 e mais do que dobrar esse número para 159 milhões até 2028. Lançado no ano passado, o Twitter Blue é uma assinatura de US$ 2,99 por mês para o serviço. que permite aos usuários acessar o botão “Desfazer Tweet”E personalização de aplicativos, artigos sem anúncios e outros recursos exclusivos. Musk também espera um crescimento maciço no total de usuários do Twitter, passando de 217 milhões de usuários relatados no ano passado para 600 milhões de usuários do Twitter em 2025 e, eventualmente, 931 milhões em 2028.

Serviço de assinatura “X” deve atrair nove milhões de assinantes no próximo ano

A apresentação planejada também descreve planos para um serviço de assinatura sem nome fora da Blue, chamado “X”, que Musk espera atrair nove milhões de assinantes em 2023 e 104 milhões até 2028. No início desta semana, Musk sugeriu impor taxas a governos e empresas “Pequeno custo” para usar o Twitter. Seja qual for a assinatura “X”, a receita combinada dela e da Blue deve atingir a marca de US$ 10 bilhões até 2028, representando grande parte dos US$ 26,4 bilhões em receita total, Musk acredita que o serviço chegará no mesmo ano.

de acordo com vezesO Twitter deve compor o restante de sua receita total projetada por meio de anúncios, que Musk espera fazer com que o Twitter ganhe cerca de US$ 12 bilhões até 2028. Twitter dependia de anúncios Como a principal fonte de renda no passado, mas Musk, da Ele disse em um tweet agora excluído que o Twitter deveria remover anúncios para assinantes pagosEle quer que os anúncios representem apenas 45% da receita total do Twitter.

O conjunto de apresentações de Musk supostamente inclui planos de ganhar US$ 15 milhões com algum tipo de negócio de pagamentos, que ele espera que cresça para US$ 1,3 bilhão até 2028. Conselhos para criadorescomprando super seguirbem como a interação com Recursos de compras que vincula usuários a sites de vendedores para fazer compras. Com Musk sendo cofundador do PayPal, ele pode ver espaço para expansão.

Não é demais enfatizar que o Twitter não possui dados de licenciamento; Os tweets de direitos autorais pertencem aos usuários. Elon terá que mudar drasticamente os termos de serviço para revender tweets, enorme compartilhamento de receita e problemas de uso justo para lidar https://t.co/shZiPUfkGH pic.twitter.com/2KPZeYkva3 – Nilay Patel (imprudente) 6 de maio de 2022

vezes Ele observa que Musk também espera que o Twitter gere uma parte não especificada da receita por meio dele. licença de dados, uma empresa que vende milhões de tweets diariamente em sua plataforma para empresas e desenvolvedores que analisam os dados em busca de insights de mercado ou tendências de consumo. No ano passado, o Twitter faturou US$ 572 milhões (PDF) em licenciamento de dados e “outras receitas”, mas não está claro como ou se Musk planeja expandir esse negócio. Se o Twitter for revender tweets individuais, nosso editor-chefe Nilay Patel apontando para Que Elon “teria que mudar fundamentalmente os termos de serviço do Twitter”, para não mencionar enfrentar “questões substanciais de compartilhamento de receita e uso justo”, já que os tweets são protegidos por direitos autorais dos usuários que os postaram.

Construir os serviços do Twitter exigirá algum trabalho, um fator potencial por trás dos planos de Musk de contratar mais 3.600 funcionários. vezes Ele observa que Musk pretende ter 11.072 funcionários até 2025, embora a apresentação mostre a equipe do Twitter aumentando em 2022 e depois diminuindo em 2023, antes de subir novamente.