Empresas que pagam por viagens de aborto: Tesla, Amazon, Citi em uma lista pequena, mas crescente

Tesla Inc. A empresa com sede no Texas está entre um número pequeno, mas crescente, de empresas americanas que oferecem cobertura de viagem para funcionários que precisam cruzar fronteiras estaduais para obter assistência médica, incluindo aborto.

Essas empresas oferecem Benefícios Com a transformação do cenário da política estadual e federal de aborto na América. O Texas implementou a lei de aborto mais rígida do país em novembro passado, quando proibiu o aborto após seis semanas de gravidez e deu poderes aos cidadãos para fazer cumprir a lei. Outros estados, incluindo Idaho, Flórida e Oklahoma, aprovaram leis nos últimos meses que restringem o acesso à medida.

No início desta semana, um rascunho de opinião da Suprema Corte que vazou sugeriu que o tribunal poderia estar se preparando para derrubar Roe v. Wade, o precedente de 1973 que estabeleceu o direito constitucional ao aborto.

O rascunho de 67 páginas, divulgado pela primeira vez pelo Politico na segunda-feira, anunciar que Roe estava “grosseiramente errado e profundamente destrutivo”.

O chefe de justiça John Roberts disse em um comunicado na terça-feira que o rascunho escrito em fevereiro não era necessariamente a decisão final no caso. Espera-se que o tribunal emita seu parecer até o final de junho ou início de julho.

Se o caso Roe v. for arquivado. Wade, isso abriria a porta para restrições mais fortes do país, incluindo a proibição do procedimento.

As empresas que se oferecem para ajudar os funcionários a viajar para um aborto por motivos legais podem ser seguras por enquanto, mas isso pode mudar.

A lei de aborto do Texas estende a responsabilidade às clínicas e médicos de aborto, bem como àqueles que auxiliam no aborto. Oklahoma e Idaho aprovaram legislação semelhante. O governador de Oklahoma, Kevin State, promulgou a lei esta semana, e a lei de Idaho foi temporariamente bloqueada no tribunal. Enquanto isso, alguns legisladores reverteram as novas políticas da empresa.

Veja aqui algumas das empresas que expandido Benefícios:

Tesla

A Tesla, TSLA -0,87%, que anunciou a mudança de sua sede em outubro passado para Austin, Texas, disse em seu “Relatório de Impacto” de 2021 que a empresa tem uma oferta expandida de seguro de saúde que inclui suporte de viagem e acomodação para quem precisar solicitar serviços de saúde não estão disponíveis em seu estado de origem.” Tesla não respondeu a um pedido de comentário na sexta-feira.

Amazonas

Informe a Amazon.com Inc. , com sede em Seattle, informa aos funcionários que reembolsará até US$ 4.000 anualmente por despesas de viagem para tratamentos médicos, incluindo abortos, que os funcionários não podem alcançar a menos de 160 quilômetros de sua casa.

Grupo de Cidades

Citigroup Inc. , em arquivo de procuração de seu acionista em abril ReuniãoA partir deste ano, ele disse, está oferecendo benefícios de viagem para os funcionários buscarem recursos devido a mudanças nas leis de saúde reprodutiva. Mais de 10.000 funcionários em tempo integral e parcial vivem no Citi, Texas.

uivando

Yelp Inc. oferece Com sede em San Francisco, os funcionários e suas famílias fornecem assistência financeira por meio de seguro se precisarem viajar para fora do estado para obter assistência ao aborto. O seguro de saúde Yelp do Yelp – 4,34% atualmente cobre assistência ao aborto.

maçã

A gigante da tecnologia Apple Inc, que está expandindo sua presença em Austin com um novo campus de US $ 1 bilhão e 3 milhões de pés quadrados, também disse que as apólices de seguro de saúde cobrem serviços de aborto e taxas de viagem, se necessário.

Levi Strauss

E a Levi Strauss & Co., com sede na Califórnia, disse que Yuvi, compensar Despesas de viagem médica para funcionários em período integral e meio período.

Combinar e gaguejar

Match Group Inc. , a empresa controladora de aplicativos de namoro como Tinder, OkCupid e Hinge, e a empresa de aplicativos de namoro Bumble Inc. criou fundos no ano passado para ajudar funcionários que precisam viajar para fora do Texas para realizar abortos. Ambas as empresas estão sediadas no Texas.