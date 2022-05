Dona de carro em Michigan é processada depois de matar Jeep mecanicamente durante uma troca de óleo

o novoAgora você pode ouvir os artigos da Fox News!

uma Michigan O homem que partiu os carros Em uma agência de troca de óleo e rodízio de pneus, ele está sendo processado depois que seu carro foi implicado na morte de um funcionário da agência.

Sergio Enrique Diaz Navarro levou seu Wrangler vermelho 2019 para um Chrysler bolso Concessionária Dodge em 13 de março de 2020 e o lubrificante Daniel Thompson, de 19 anos, trabalharam no carro. Os registros do tribunal mostram que, após o serviço, o carro acelerou quando o jovem funcionário tentou ligá-lo, esmagando o mecânico de 42 anos Jeffrey Hawkins contra um armário.

Thompson baixou o Jeep do macaco do carro, depois tentou ligar o carro e deixá-lo em marcha lenta para garantir que não houvesse vazamentos de óleo ao redor do filtro, de acordo com registros do tribunal.

O resumo do queixoso diz: “Thompson entrou no carro e acionou os freios com o pé direito, mantendo o outro pé no chão”. “Ele apertou o botão de partida. Quando o carro não ligou, ele tirou o pé do freio e pisou no pedal da embreagem. Ele apertou o botão de partida novamente. Desta vez o jipe ​​ligou. Ele tirou o pé da embreagem ainda do lado de fora do carro. O carro deu uma guinada para frente.”

Hawkins foi levado ao hospital, onde sucumbiu aos ferimentos, disse ele. Estrela de Kansas City.

Uma ação foi movida contra Diaz Navarro e Thompson no Tribunal do Circuito de Michigan em março de 2021.

O advogado David Feminino, que representa o espólio de Hawkins, disse Raposa 2 Que Thompson não sabia dirigir a transmissão manual de um veículo e não tinha habilitação. advogado também Ela disse Um traficante não pode ser processado por causa de uma norma legal que impede um funcionário de processar seu chefe por negligência, o que, neste caso, seria contratar alguém que não deveria estar dirigindo.

Como o acidente ocorreu no trabalho e envolveu dois funcionários, seu chefe não pode ser processado, observa a FOX 2.

O advogado de Diaz Navarro disse à FOX 2 que planeja lutar contra o caso em um julgamento no final deste mês.

“Quando você entrega seu veículo a qualquer pessoa, incluindo o manobrista ou a pessoa no balcão de atendimento da concessionária local, é melhor poder confiar nessa pessoa”, disse o advogado.

Femminineo disse ao McClatchy News que o proprietário de um carro é responsável pela morte de Hawkins da mesma forma que uma pessoa que emprestou seu carro é responsável por quaisquer ferimentos ao motorista. Ele disse que a pessoa que empresta seu carro é responsável por atos negligentes porque deu à outra pessoa permissão para usar seu carro.

De acordo com um resumo apresentado no tribunal em 1º de março, o tribunal ordenou que o agente de Rochester Hills, Chrysler Jeep Dodge, onde ocorreu o acidente, compensasse Diaz-Navarro se ele for considerado responsável por negligência.

“Na realidade, o proprietário será responsabilizado, mas a seguradora da agência paga”, disse Femminineo ao McClatchy News. Ele disse que esperava um julgamento superior a US$ 15 milhões.