Ele disse que God of War Ragnarok estava atrasado devido à saúde do ator Kratos

Christopher Judge, o dublador por trás de Kratos em 2018 Deus da guerra, postado em Twitter quinta-feira Para culpar o atraso 2022 Deus da Guerra Ragnarok sobre si mesmo e sua saúde. De acordo com os tweets, Stargate SG-1 O ator ficou impossibilitado de andar em 2019 e teve que substituir os quadris, além de uma cirurgia nas costas e no joelho. Os tweets de Judge parecem ser motivados pela gratidão à comunidade de God of War depois que os fãs o votaram como o melhor jogo de todos os tempos. Última enquete IGN.

O juiz deixou isso claro ao longo de seis tweets não circulados Sonny Santa Monica nunca o ameaçou ou o provoca sobre sua recuperação durante a fisioterapia. “Estúdios idiotas”, disse o juiz. “mas [Sony Santa Monica] De ponta a ponta deve nos dar esperança. ”O juiz disse o que o estúdio fez por ele e pelo resto da equipe em God of War.”A melhor coisa que já ouvi sobre este trabalho. “

Em meus sentimentos agora. Eu preciso ser franco. Ninguém concordou com isso. Para meus amados fãs, Ragnarok está atrasado por minha causa. Agosto de 2019, não conseguia andar. Tive que fazer uma cirurgia nas costas, próteses de quadril e cirurgia no joelho. Eles esperaram pela minha reabilitação também …

conta… – Christopher Judge (@iamchrisjudge) 30 de setembro de 2021

Depois de agradecer aos fãs, Judge também revelou Ele “desistiu” do papel de Kratos Quando Cory Barlog – Diretor em 2018 Deus da guerra – Eu disse a ele que Deus da Guerra Ragnarok Ele terá um gerente diferente. Barlog confirmou ao juiz que Eric Williams, o gerente por trás dele Ragnarok, é um “monstro”. O juiz encerrou seu tweet enfatizando que Williams é, de fato, uma “besta maldita !!!”

Enquanto Judge parece ser duro consigo mesmo, os fãs de God of War regaram suas respostas ao tweet inicial com amor e apoio ao bem-estar do ator.

Entramos em contato com a Sony para comentar os tweets de Judge.

Deus da Guerra Ragnarok Chegando ao PlayStation 4 e PlayStation 5 algum dia Próximo anoSony Interactive Entertainment não anunciou uma data de lançamento específica.