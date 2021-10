Melhores laptops para criadores em comparação com: Surface Laptop Studio, Pro 8 e mais

A Microsoft anunciou uma nova versão do Surface Pro Na semana passada, junto com Surface Laptop Studio. O Surface Pro 8 se parece muito com uma evolução lógica do tablet / laptop da Microsoft. Algumas das melhorias mais notáveis ​​incluem uma tela de 120 Hz com engastes mais finos, suporte para Thunderbolt 4, bem como um teclado reformulado que inclui um espaço dedicado para armazenar e carregar o novo dispositivo. Surface Slim Pen 2.

Enquanto isso, o Surface Laptop Studio apresenta uma tela de dobradiça exclusiva e hardware mais poderoso. Este é um substituto eficaz para o Surface Book 3, com uma tela de três pontos ajustável que pode ser colocada na horizontal para desenhar ou colocada na posição vertical para oferecer uma experiência de laptop mais tradicional. Este laptop vem com uma GPU Nvidia RTX 3050 Ti e um processador Intel quad-core de 4,8 GHz, 11ª geração.

Talvez a coisa mais legal que saiu do evento foi a Surface Slim Pen 2, que parece tão esteticamente agradável quanto qualquer outra caneta, mas inclui feedback tátil para simular a resposta tátil exata que você obtém ao colocar a caneta no papel. Embora a inclusão da caneta não seja revolucionária, é bom ver as melhorias na experiência geral do usuário.

Mas como fica o novo? Surface Pro 8 e a Surface Laptop Studio se empilhando contra outros laptops, ocupando o espaço do criador e do usuário avançado? Reunimos alguns de nossos favoritos abaixo para comparação com base nas primeiras impressões e folhas de especificações, com análises completas a seguir nas próximas semanas.

Versus Surface Laptop Studio

Escolhemos modelos de 14 polegadas de Impressora HP Spectre X360 e a Acer ConceptD Donkey Por causa de seu preço competitivo, que inclui uma caneta, e também por sua capacidade de se reorientar de algumas maneiras criativas. (Os novos dispositivos da Microsoft não incluem o Surface Slim Pen 2, que custa US $ 130 separadamente.) o fantasma É tecnicamente um 2 em 1 e pode funcionar efetivamente como um tablet se você virar a tela, embora não a eleve em um ângulo como o Surface Laptop Studio. o ConceptD DonkeyNesse ínterim, ele pode virar sua tela e se apoiar como um suporte ou colocá-lo na horizontal como um tablet.



Microsoft Surface Laptop Studio O Surface Laptop Studio está equipado com uma tela ajustável de três pontos que pode ser colocada na horizontal ou na vertical, junto com uma GPU Nvidia RTX 3050 Ti e um processador Intel quad-core de 11ª geração.

Também incluímos o predecessor do laptop, o de 13,5 polegadas Livro de superfície 3. A tela não pode ser dobrada ou virada, mas ainda pode funcionar como um tablet quando separada do teclado. Pensamos em adicionar uma versão de 15 polegadas do Surface Book 3, mas O preço começa em $ 2.300 Tornando-o um pouco caro quando comparado com seus concorrentes.

No entanto, o Surface Laptop Studio se distingue por oferecer maior duração da bateria e a opção de GPU provavelmente será muito dedicada a qualquer um desses outros dispositivos. Ele também tem a distinção de ser o único laptop em nosso grupo com uma tela com taxa de atualização de 120 Hz, um recurso normalmente reservado para laptops de jogos. Geralmente, você preferirá um laptop para jogos se precisar de uma GPU de alta qualidade.

Comparação do Surface Laptop Studio Customizar Microsoft Surface Laptop Studio HP Spectre X360 14 Acer ConceptD 3 Ezel 13 “ Microsoft Surface Book 3 13,5 polegadas Customizar Microsoft Surface Laptop Studio HP Spectre X360 14 Acer ConceptD 3 Ezel 13 “ Microsoft Surface Book 3 13,5 polegadas Preço inicial $ 1.600 $ 1.730 com caneta $ 1.100 (HP Tilt Pen) $ 1.200 (com Acer Active Stylus) $ 1.600 $ 1.700 com a caneta É você Windows 11 Windows 11 Pro Windows 10 Home ou Pro Windows 10 Home uma oferta 14,4 polegadas 13,5 polegadas 14 polegadas 13,5 polegadas Precisão 2400 x 1600 1920 x 1280 ou 3000 x 2000 OLED 1920 x 1080 3000 x 2000 tela sensível ao toque sim sim sim sim pixels por polegada 201 pixels por polegada 163 ou 267 ppi 157 pixels por polegada 267 pixels por polegada brilho 500 líquidos 400 ou 1000 líquidos 340 net 400 líquido taxa de atualização 120 Hz 60 Hz 60 Hz 60 Hz dimensões equilibradas 3: 2 3: 2 16: 9 3: 2 Dimensões 12,72 x 8,98 polegadas 11,75 x 8,67 polegadas 12,9 x 9,0 polegadas 12,3 x 9,14 polegadas espessura 0,74 polegada 0,67 polegada 0,90 polegada 0,90 polegada Peso 3,83 lbs (4,0 lbs para modelos Core i7) 2,95 EGP 3,8 libras 3,38 EGP Duração da bateria mencionada 19 horas 15 horas 14 horas 15,5 horas CPU Core i5-11300H ou Core i7-11370H de 11ª geração Core i5-1135G7 ou Core i7-1165G7 de 11ª geração 10ª geração Core i7-10750H 10ª geração Core i5-1035G7 ou Core i7-1065G7 GPU Gráficos integrados Intel Iris Xe ou GeForce RTX 3050 Ti 4GB Gráficos integrados Intel Iris Xe Nvidia GeForce GTX 1650 4GB ou 1650 Ti 4GB Gráficos integrados Intel Iris Plus ou Nvidia GeForce GTX 1650 Max-Q 4GB RAM 16 GB ou 32 GB 8 GB ou 16 GB 16 GB 8 GB, 16 GB ou 32 GB armazenar Até 2 TB NVMe SSD Até 2 TB NVMe SSD 512 GB NVMe SSD SSD NVMe de até 1 TB portos 2 x USB 4.0 com suporte Thunderbolt 4, 1 x Surface Connect 2 x USB 4.0 com suporte Thunderbolt 4, 1 x USB-A, 1 x MicroSD 1 x USB-C com suporte Thunderbolt 3, 2 USB-A, 1 x leitor de cartão SDXC de tamanho completo, 1 x Mini DisplayPort, 1 x HDMI 1 x USB-C com Thunderbolt 3, 2 USB-A, 1 x leitor de cartão SDXC de tamanho normal, 2 x conexão de superfície Entrada de fone de ouvido de 3,5 mm sim sim sim sim câmera traseira Indisponível Indisponível Indisponível 1080 pixels, 8 megapixels câmera frontal 1080p 720p 720p 1080 pixels, 5 megapixels Biometria Windows Hello Leitor de impressão digital, Windows Hello Leitor de impressão digital Windows Hello Transdutor Surface Connect, modelos de 60 watts (modelos Core i5), 95 watts (Core i7) Tipo C, 65 watts Barril DC, 135W Surface Connect, modelos de 60 watts (modelos Core i5), 95 watts (Core i7) Cores prata Azul, Preto, Prata Branco prata Opções sem fio Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0

vs Surface Pro 8

O fator de forma exclusivo dos dispositivos Surface torna-os difíceis de comparar, mas Lenovo Yoga 9i E Apple MacBook M1 Air Faça um caso forte de dispositivos móveis ultrarrápidos fora do ecossistema Surface que atendem às necessidades de projetos, e também estamos incluindo a geração anterior Surface Pro 7 para comparação.

Como as gerações anteriores do Surface, o novo Surface Pro 8 não vem com uma caneta ou teclado para começar. o Nova Caneta Slim 2 E Teclado de assinatura Surface Pro Vai custar $ 130 e $ 180 respectivamente, mas pode ser Combinado por $ 280. Outros laptops que estamos discutindo obviamente vêm com teclados embutidos, e o Yoga i9 também inclui a caneta.



Microsoft Surface Pro 8 O novo Surface Pro 8 é a maior atualização da Microsoft em anos. O próximo 2-em-1 tem suporte para Thunderbolt 4, uma tela de 120 Hz, uma câmera melhor e um visual mais moderno.

Lenovo Ele também compartilha muitas das mesmas especificações de hardware do Surface Pro 8, com opções para uma CPU Core i5 ou i7 de 11ª Geração. Ele faz alguns compromissos, principalmente na resolução e taxa de atualização da tela. No entanto, quem ignorar essas advertências pode economizar um pouco de dinheiro.

o MacBook M1 Air Ele realmente está fora deste grupo, não apenas por causa de seu sistema operacional, mas porque também é o único laptop que escolhemos que não tem uma tela sensível ao toque ou pode funcionar como um dispositivo 2 em 1. No entanto, ele é um sólido equilíbrio em termos de recursos, desempenho e preço.

A maior atração do Surface Pro 8 – além de seu formato único – é a tela, que possui a maior resolução e taxa de atualização do que os concorrentes abaixo. É também o único modelo que possui uma câmera traseira 4K.