Samsung transforma smartphones Galaxy em chaves digitais para carros

Samsung Eles estão tornando seus dispositivos Galaxy mais úteis do que agora com a adição de um novo recurso que os transformará em chaves digitais de carro. Graças à revolucionária tecnologia UWB, os usuários do Samsung Galaxy poderão desbloquear, bloquear e ligar seus carros usando o smartphone.

UWB é um protocolo de comunicação sem fio de curto alcance que usa ondas de rádio para funcionar, semelhante ao Bluetooth e Wi-Fi. Em contraste com esses dois, o UWB transmite uma onda de rádio em uma frequência muito mais alta, permitindo a percepção espacial de alta resolução e recursos direcionais que permitem que os smartphones entendam melhor os arredores.

E o mais importante, o UWB permite a entrada passiva, o que significa que você poderá travar e destravar seu carro, ligar o motor, abrir o porta-malas e até mesmo ativar suas configurações pessoais por meio de seu smartphone. A chave digital pode ser compartilhada se você estiver emprestando seu carro para um amigo, e você pode até definir um limite de tempo para o funcionamento da chave compartilhada.

Inicialmente, a chave digital da Samsung estará disponível em NFC e UWB com o carro elétrico de luxo Genesis V60 na Coreia do Sul até o final do ano. Além disso, o fabricante do smartphone anunciou que a chave digital UWB é compatível com Galaxy S21 + e Ultra, Galaxy Note 20 Ultra E Z dobra 2 e 3.