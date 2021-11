É provável que Brown mude de WR Odell Beckham Jr.

Isto parece Odell Beckham Jr. Ele tenta sair de Cleveland, e Al Brown pode realizar seu desejo. fonte disse Mary Kay Capote em Cleveland.com O trabalho de Beckham com Brown provavelmente chegará ao fim, e a única questão é como a organização vai se livrar do veterano receptor.

O contrato de Beckham é a principal complicação em torno do divórcio. A empresa ainda deve pagar a quantia de US $ 8 milhões nesta temporada, e há um número limitado de equipes com espaço de limite necessário para reivindicar uma isenção de jogador. Jeremy Fowler da ESPN Tweets que Beckham poderia “Pagamento de rescisão de reclamação“, para garantir que ele receba o resto de seu dinheiro. Se Beckham não exigir concessões, isso significa que Brown deixará uma boa parte do chapéu morto.”

Brown pensou em transferir Beckham dentro do prazo e discutiu a troca com os santos. No final, o time ficou com o receptor, mas isso foi antes de o pai do jogador criticar as redes sociais Baker Mayfield E a incapacidade do quarterback de clicar em seu melhor futuro. Em seguida, LeBron James entrou, aparentemente pedindo a Brown para trocar seu namorado antes do prazo. Um dia depois, Beckham ainda está em Cleveland, apesar de sua ausência de um consultório de “Assuntos Pessoais”. Se valer a pena, Mayfield disse hoje cedo que gostaria de ter uma conversa com Beckham e preferia que o receptor ficasse com o time.

Beckham, 29 na sexta-feira, tem quatro temporadas de mais de 1.000 jardas em seu crédito, mas ele ainda não chegou perto dos números chamativos de 2015 e 2016 com os Giants. Depois de uma campanha de 2020 em que o OBJ foi limitado a apenas 319 jardas em sete jogos, o veterano coletou 232 jardas em seis jogos nesta temporada.

