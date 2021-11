Cliff Kingsbury diz que não há nada de errado em se comunicar mal quando os Packers objetam

Getty Images

Ninguém precisa culpar o infeliz mal-entendido que levou os Cardinals ao final da derrota na última quinta-feira para o Green Bay Packers, disse o técnico do Arizona, Cliff Kingsbury.

O wide receiver AJ Green parece ter perdido uma mudança de chamada de playback do meio-campista Keeler Murray O que o deixou sem procurar um passe que terminasse em uma interceptação de fim de jogo do canto do Packers Douglas Messenger. O erro deu aos Packers uma vitória por 24-21 e o primeiro lugar na NFC durante as primeiras oito semanas da temporada.

“Não tem nada a ver com culpa de alguémKingsbury disse, via Howard Balzer de AllCardinals.com. “Um deles pensou que era uma coisa, e o outro homem pensou que era outra. E então [Green] Ele entende o que quis dizer com esse crime até agora e como éramos muito melhores com ele. Espero que ele continue jogando em alto nível.

“Ninguém entende o que aconteceu, exceto pelas pessoas que estão lá e parte disso. E um daqueles negócios[onde]somos um sinal de crime e o sinal foi mal interpretado, acontece, mas não era como ele qualquer coisa maliciosa ou estragada. “É uma pena que tenha acontecido naquela época.”

O cardeal fez uma tentativa simples de marcar um field goal relacionado ao jogo para enviar a partida para a prorrogação, mas estava procurando as chances de vitória. A decisão de Keeler Murray de atacar Douglas com Green parecia ser prudente. Green parecia completamente inconsciente de que a bola viria em sua direção.

“É uma experiência de aprendizado”, disse Murray. “Obviamente, nós dois ficamos frustrados naquele momento. Eu sei que ele se sentiu muito mal. Eu obviamente me senti mal. Porque todos nós perdemos. Esse foi o fim e o objetivo era vencer e não vencemos, e é por isso que todos nós sentimos o maneira que nós fizemos. “

“Mas por ser o que é, ele leva isso muito a sério. Eu sei que ele adora o jogo. Então, é claro que você vai levar isso muito a sério. Mas em termos de dinheiro, ninguém sabe o que está acontecendo fora de nós, então eu não li muito sobre isso. “

Green está atualmente na lista COVID-19 depois de um teste positivo esta semana. Os Cardinals viajam para enfrentar o San Francisco 49ers neste domingo.