Dwayne “The Rock” Johnson salva Fortnite na final do capítulo 2

Ele faz a coisa! captura de tela : Jogos épicos / Kotaku

Após meses de especulação e assédio malicioso no Instagram, Dwayne Johnson foi revelado como a voz da Fundação no dramático final de É um jogo eletronico Capítulo II. Assista a The Rock virar a ilha inteira de cabeça para baixo, literalmente.

A Fundação é a líder do The Seven, uma organização dedicada a preservar o sistema imaginado (IO) do mau uso da interconexão de toda a realidade em É um jogo eletronico. Ela apareceu como um personagem de capacete antes É um jogo eletronicoO segundo capítulo, bem como no especial batman / fortnite Crossover, hoje a capa facial da fundação finalmente saiu, revelando a bela caneca de Dwayne Johnson.

Surpresa? captura de tela : Jogos épicos / Kotaku

A aparência de Johnson não foi nenhuma surpresa para os seguidores interessados ​​no Instagram. Alguns dias atrás, o lutador / ator postou o que parece Anúncio de sua bebida energética Zoa no Insta, mas dentro da geladeira com as bebidas havia uma réplica do capacete do estabelecimento.

A Fundação desempenhou um papel importante no único evento “The End” de hoje em É um jogo eletronico. Enquanto a Rainha Cube, que tem estado sitiando a ilha por grande parte da 8ª temporada, se prepara para um ataque final às forças do bem, a Enterprise chega a um covil familiar bem abaixo da superfície da ilha, bem a tempo de salvar Jonesy do término em as mãos do malvado Dr. Sloan. Jonesy e The Foundation vão até a sala de controle do porão, onde o casal se prepara para nos levar “para o outro lado”.

Vá para a superfície, onde outro membro dos Sete conhecido como The Scientist é dublado por alguém que se parece muito com Joel McHale de comunicação social, leva os jogadores ao coração da ilha. Quando toda a massa de terra começa a se inclinar, os jogadores são atirados no oceano, testemunhando a morte final da Rainha Cube. Acontece que mesmo um ser que possui poder absoluto não pode sobreviver depois que uma ilha inteira caiu sobre sua cabeça.

Você pode assistir todo o evento do meu ponto de vista no vídeo abaixo. Os observadores entusiasmados notarão o primeiro Kotaku Riley MacLeod, editora-chefe, na forma de um gato laranja que acompanha meu unicórnio na aventura. Existem alguns atrasos e elásticos no final, mas a história toda está aqui.

Como sempre acontece com essas finais, É um jogo eletronico Agora faça uma pausa por alguns dias enquanto a Epic se prepara para o início do Capítulo Três. A ilha agora está de cabeça para baixo, então temos um mapa totalmente novo. A Epic tem um site configurado para revelar o novo mapa assim que um número suficiente de pessoas tweetar com a hashtag #Fortniteflipped.

Meep. captura de tela : Jogos épicos / Kotaku

Enquanto isso, entrar no jogo mostra meu personagem flutuando sozinho no oceano. Ocasionalmente, um pequeno entulho flutua. Alguém mande lanches, por favor.