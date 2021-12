O vazamento do Battlefield 2042 revela grandes recursos de pré-lançamento

novo Battlefield 2042 O vazamento revelou uma grande característica que infelizmente foi cortada em algum ponto durante o desenvolvimento e antes da versão final do jogo lançada no mês passado no PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S e Xbox Series X. O vazamento vem de forma notável caminho Battlefield 2042 O vazador e o insider, Tom Henderson. Levando para o Twitter, Henderson revelou que o mapa orbital do jogo era mais ambicioso do que o produto final poderia refletir.

De acordo com Henderson, o mapa orbital deveria originalmente mostrar um evento de inundação cobrindo partes do mapa com inundações. Para apoiar essa afirmação, Henderson forneceu alguns conceitos técnicos que mostram o recurso em ação. Claro, seria muito difícil de implementar de uma perspectiva técnica e de design, o que provavelmente explica por que nunca foi alcançado.

Abaixo, você pode conferir a arte conceitual mencionada para você, mais uma vez, cortesia de Henderson:

# Battlefield 2042O mapa tropical é definido para destacar um evento de inundação descrito em algum conceito artístico. pic.twitter.com/40mG76KImS – Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) 1 de dezembro de 2021

Por enquanto, leve tudo isso com cautela. Embora haja pouco espaço para dúvidas na arte do conceito ou na confiabilidade do Henderson, isso não muda o fato de que essa não é uma notícia 100% confirmada direto da boca do cavalo.

Battlefield 2042 Disponível mundialmente no PC e em ambas as gerações de consoles PlayStation e Xbox.

“Battlefield 2042 Certamente eles deveriam ter sido adiados pela EA e DICE em algum ponto em 2022 “, diz parte do Nossa revisão oficial do jogo. Em vez disso, a versão deste jogo que está disponível atualmente tem sido quase impossível de jogar para mim às vezes desde que foi lançado pela primeira vez. Mesmo assim, algumas das principais mudanças de design que a DICE fez em Battlefield 2042 Não se sinta melhor. Em vez de melhorar em substância campo de batalha Uma experiência que os fãs amaram Battlefield 3E 4, ou má companhia 2E 2042 Ela é uma concha protuberante de seu antigo eu tentando recuperar alguma aparência de sua antiga glória. Como um fã que joga esta série há mais de uma década, Battlefield 2042 É uma grande decepção que acho que vale a pena economizar. “