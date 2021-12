A transmissão ao vivo de Ludwig foi interrompida devido a um aviso de direitos autorais dias depois que ele entrou no YouTube

Apenas três dias depois Ludwig Ahgren deixou o Twitch massivo do YouTube, ele foi atingido pelo que pensou ser uma suspensão do pódio. De acordo com um relatório de KotakuAhgren estava exibindo outros vídeos do YouTube durante a transmissão, quando chegou ao site notoriamente atraente Bebê tubarão Canção. Sua transmissão foi encerrada logo em seguida, dando a seus espectadores – e a si mesmo – a impressão de que havia sido banido por violar as políticas de direitos autorais do YouTube.

No entanto, Ahgren não foi realmente sujeito a violação de direitos autorais ou comentários. “Ludwig não foi comentado”, disse Lauren Verrusio, Chefe de Comunicações ao Consumidor do YouTube, Lauren Verrusio. A beira. “Nossa ferramenta de identificação de conteúdo o pegou reproduzindo um vídeo não licenciado enquanto ia ao vivo para os fãs.”

Todo o incidente foi apenas um caso de confusão. “Se Ludwig tivesse simplesmente parado de reproduzir o material protegido por direitos autorais, ele poderia ter ido ao ar muito bem”, explicou Verrusio. “Mas ele não tinha certeza do que estava vendo no back-end e achou que era um comentário.”

Ludwig descreveu o incidente em um videoclipe datado de seu canal secundário, onde o aviso é interpretado como uma proibição. “Tenho certeza de que os chefes das empresas que possuem Bebê tubarão Você tem, tipo, punho de ferro no YouTube, então eles me derrubaram. ”Verrusio observa que o YouTube entrou em contato com Ahgren para explicar as regras de direitos autorais da plataforma e que Ludwig planeja ir ao ar hoje.

O DMCA ou DMCA causou problemas em todas as plataformas de compartilhamento e streaming de vídeo, Com os criadores obtendo vídeos removidos inadvertidamente e demonizados Para possuir material protegido por direitos autorais. No início deste ano, Twitch ferramenta enrolada Facilita a exclusão de vídeos antigos com músicas protegidas por direitos autorais e muito mais Emitiu uma onda de avisos por violação de direitos autorais Em resposta a reclamações de DMCA. Como Twitch, o YouTube também opera com uma política tripla – você acumula três violações de direitos autorais e é banido permanentemente. Para ajudar a mitigar o impacto do DMCA, o YouTube está começando a falar Criadores, se seu conteúdo contiver material protegido por direitos autorais antes Seus vídeos são postados.

Conforme Ludwig aprende sobre seu novo hub de streaming, seus erros provavelmente passarão despercebidos. Ele atualmente tem 2,19 milhões de assinantes no YouTube e deve transmitir mais do que o resto de sua base de fãs no Twitch.