A filha de Paul Walker, Meadow, casou-se com Louis Thornton Alan

Meadow Walker, filha O falecido ator Paul Walker, dê o nó.

“Somos casados”, disse Mido, 22, em um vídeo de seu casamento na tarde de sexta-feira No instagram, Revelando que ela se casou com Louis Thornton Allan após um noivado de dois meses.

Relatórios Vogue O casamento aconteceu “no início deste mês” sem dar uma data específica.

Walker escolheu um vestido Givenchy para seu casamento. Instagram

Pouco depois de a notícia ser divulgada, o novo marido Lewis comentou no post de Meadow, “Forever”, junto com um coração roxo e um emoji de globo.

como compartilhar pequeno conjunto de fotos Do casamento em sua conta do Instagram, ele simplesmente legenda as fotos: “Eu te amo”.

Meadow Walker com seu padrinho, o ator Vin Diesel. Instagram

O padrinho de Meadow, Vin Diesel, co-ator de Velozes e Furiosos de Paul, caminhou pelo corredor no lugar de seu pai, Fonte em E! Avisos de notícias. A estrela Jordana Brewster também compareceu à cerimônia, realizada na República Dominicana, e foi vista abraçando a noiva velada em um clipe.

A cerimônia foi realizada na República Dominicana. Instagram

“A pandemia afetou nossos planos”, disse Mido à Vogue, enquanto discutia a lista de convidados da festa íntima. A família de Lewis não pôde comparecer. Vários amigos próximos que consideramos membros da família também não puderam comparecer devido a restrições de viagens ”.

A noiva disse “sim” em um vestido Givenchy Haute Couture e usou um visual mais “divertido e jovem” na celebração da cidade de Nova York que se seguiu nos dias desde seu retorno aos Estados Unidos.

Meadow e Louis ficaram noivos por pouco mais de dois meses antes de se casarem. Instagram

Em agosto, Mido Ela confirmou o noivado para o ator com Vídeo do Instagram Ostentando seu anel enquanto nadava.

Não está claro quanto tempo o casal namorou antes do noivado, mas eles se tornaram oficiais no Instagram em julho.

Na semana passada, linda Compartilhe uma foto do casal Na praia, está escrito “Melhor amigo”.

Meadow é filha de Walker com a namorada Rebecca Soteros e viveu com sua mãe no Havaí por 13 anos antes de se mudar para a Califórnia com Walker em 2011. Ela tinha apenas 15 anos quando seu pai morreu aos 40 em um acidente de carro em novembro de 2013.