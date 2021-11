Drew Pinsky foi pago para viajar pelo mundo

Foram necessários 1.458 voos e 1.117 ônibus e trens para Drew Pinsky atingir sua meta de viajar para todos os países do mundo. E ele fez isso em menos de uma década. A CNBC conversou com Pinsky nove horas depois de ele chegar a seu último país – a Arábia Saudita – sobre como ele financiou sua onda de viagens de 10 anos.

De acordo com suas estatísticas, você visitou 197 países. Como você define “país”? Você me bateu forte imediatamente. É muito político. As Nações Unidas têm 193 Estados soberanos reconhecidos. Quatro foram adicionados a este – Kosovo, Palestina, Taiwan e o Vaticano. Alguns desses países têm status de observador nas Nações Unidas e são também os quatro mais famosos de todos os “países” não reconhecidos. Acho que sou a 250ª pessoa a visitar todos os países. Existe um nome para este grupo? Cada clube de campo. É uma comunidade pequena, e sou amigo de uns 20 deles. Há muito drama. É como: “Você não foi realmente para a Coréia do Norte porque você só foi para a fronteira com a Coréia do Sul.” Eu não participo de tudo isso. Você está planejando ficar na Arábia Saudita por duas semanas. Qual é o tempo médio que você passa em cada país? A média é de cerca de uma semana. Há cerca de 10 países onde passei mais de três meses, e passei mais de seis meses no Vietnã, Filipinas, Tailândia, Coréia do Sul e República Tcheca. Mas alguns deles – Luxemburgo, Mônaco, Liechtenstein e há dois países no centro da África do Sul – você pode ir e fazer o que quiser em 24 horas. No futuro, pretendo ficar pelo menos duas semanas porque você pode realmente absorver. Como você organiza suas visitas? Pode ser chocante ouvir isso, mas meu plano é não ter nenhum plano. Gosto muito de ser espontâneo. Os melhores momentos da vida acontecem quando você sai da sua zona de conforto e não sabe o que vai acontecer a seguir. Tenho uma maneira única de viajar, pois conto com meus seguidores nas redes sociais e amigos locais. Eles me pegam e me mostram seu país. Na maioria das vezes, chego a um país que não sei onde dormir naquela noite.

Pinsky disse que conseguir vistos para lugares como o Sudão do Sul (aqui) é a parte mais difícil do planejamento de viagens. Cortesia de Drew Pinsky

Portanto, o planejamento não é muito difícil? A obtenção de vistos é o maior desafio. Tive a sorte de ter visitado 160 países sem a necessidade de visto. Mas os 40 vistos de que preciso – Irã, Turcomenistão, Coréia do Norte, Sudão do Sul, Venezuela, Afeganistão, Iraque, Síria – são difíceis por razões políticas. Quais países você economizou para o fim? Escolhi meus últimos seis países porque estou gravando uma série de documentários e queria que os últimos seis países fossem diferentes. Então fizemos Gana, Equador, Venezuela, Palau, Jamaica e Arábia Saudita.

Como a pandemia afetou seus planos? Deixei seis países em março de 2020, que planejava visitar em doze semanas. Aqui estamos, 18 meses depois, e finalmente terminei. Eu tive cerca de 80 perguntas que fizeram meu nariz empinar nos últimos 18 meses. Mas pude visitar 20 países: México porque foi o único país aberto em junho de 2020, depois Egito e Afeganistão – antes de o Talibã assumir – Iraque, Dubai, Turquia, Tanzânia e República Dominicana. Foi uma luta, mas foi divertido lutar.

Binsky trabalha enquanto viaja, como aqui em Mianmar. Cortesia de Drew Pinsky

Para ter certeza, você visitou 20 países durante a pandemia? Sim, isso é loucura – quatorze vezes revisitadas, mais os últimos seis países. Você conseguiu Covid ao longo do caminho? Eu fiz. Eu não falei sobre isso publicamente. Comprei no Iraque, depois no Afeganistão, percebi que não conseguia sentir o gosto ou o cheiro. Tive um resultado negativo no Iraque, mas eles mal colocaram protetores de ouvido no meu nariz – foi como um teste falso. Eu não estava muito doente, mas fiquei em meu hotel por sete noites, e foi muito miserável. Mas eu não queria infectar ninguém.

Quais são suas principais fontes de renda? Comecei a ensinar inglês na Coréia. Eu ganhava $ 2.000 por mês e a moradia era gratuita. Eu tinha 22 anos, então era legal na época. Então comecei no Snapchat em 2015 e fui patrocinado por várias marcas. Recebi $ 5.000 para ir às Olimpíadas no Rio de Janeiro para escrever histórias no Snapchat. Por um ano inteiro, tenho ganhado a vida com o Snapchat. Ganhei $ 30.000, o que é muito dinheiro quando você está mochilando dentro de um orçamento.

Os primeiros 300 vídeos, não ganhei um centavo. Drew Pinsky blogueiro de viagens

Também tenho usado meu blog de viagens para cortar custos de viagens, trabalhando com albergues e companhias aéreas de baixo custo. Então comecei a fazer vídeos em 2017. Primeiros 300 vídeos, não ganhei um centavo. Foi muito lento. Enquanto eu morava em Bangkok, fiz Vídeo sobre esse cara fazendo hambúrgueres realmente bons. Você paga o que quiser – não há preço. Este vídeo teve 7 milhões de visualizações. Nunca esquecerei quando olhei para os ganhos e foram $ 10.000. Eu estava tipo “puta merda!” Foram cinco horas de trabalho. Bem, descobri que esse foi o máximo que tirei de qualquer vídeo nos próximos 18 meses. No entanto, foi um sinal de que você pode ganhar muito dinheiro com anúncios no Facebook.

Ele disse que grande parte do estilo de viagem de Pinsky depende de conhecer os habitantes locais. Cortesia de Drew Pinsky

Então eu comecei Postado no YouTube, que agora ganha entre US $ 20.000-40.000 por mês. Em um mês realmente bom, pode ser mais. O Facebook é semelhante. Isso parece muito dinheiro e ele é muito dinheiro. Mas agora tenho uma equipe de cerca de 23 pessoas, então pago muitos salários. Você tem outras fontes de renda? Esta é apenas a receita de publicidade. As marcas com as quais trabalho cobram entre US $ 15.000 e US $ 30.000 por vídeo. Depois, há minha mercadoria, que não é realmente lucrativa. É mais para o desenvolvimento da comunidade. Eu também vendo cursos de hacking para viagens por US $ 150 cada. Existem muitas fontes de renda diferentes. Você registra seus custos de viagem com precisão? Não, eu mesmo não faço níquel e dez centavos. Isso meio que estraga a diversão. Ainda sou muito frugal. Não vou gastar dinheiro em passagens de primeira classe, a menos que tenha pontos. Ainda como comida de rua e ainda durmo em hotéis medíocres. Mesmo se eu ganhar 10 vezes o valor que ganho agora, não preciso ser espalhafatoso. Alguma das suas viagens é realizada? Eu saio do bolso e pago quase tudo, menos os conselhos de turismo – eles cobrem tudo. Normalmente, quando trabalho em um hotel, pago patrocínio. Se um hotel me oferecesse um quarto realmente bom por duas noites, eu prefiro apenas pagar por ele e não ter que postar sobre isso.

Qual é a memória que você nunca vai esquecer? Ele provavelmente passa 24 horas com a tribo pigmeu na República Centro-Africana. Eles são geneticamente os humanos mais baixos do mundo. Tive que viajar até a capital Bangui, fazer uma corrida de táxi de oito horas no meio do nada e caminhar duas horas pela floresta. Encontramos um guia local no caminho. Eles me disseram que não tinham visto apenas uma pessoa branca, mas também não tinham visto uma pessoa que não fosse anã. Eles nunca deixaram sua tribo para ir para a cidade.

Pinsky disse que começou a gravar suas viagens depois de receber uma câmera de vídeo de presente há vários anos. Cortesia de Drew Pinsky

Que tal uma lembrança que você gosta de esquecer? intoxicação alimentar. Provavelmente, o pior que já passei foi no Iêmen. Fui envenenado cerca de 30 vezes. Também fiquei muito doente no Irã e na Índia. Mas também como coisas que sei que são arriscadas. No final do dia, você perde 5 quilos e segue em frente.

Ele disse que uma das piores crises de intoxicação alimentar de Pinsky ocorreu no Iêmen. Cortesia de Drew Pinsky