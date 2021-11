A amargura sobre o Brexit está por trás das relações tensas entre a França e o Reino Unido

O Brexit foi um golpe especial para Macron porque perturbou o equilíbrio de poder que existia entre os três maiores países do bloco: Grã-Bretanha, França e Alemanha. Agora, Macron está lutando para afirmar a liderança da França em uma Europa dominada pela Alemanha.

“A França e Macron fizeram da União Europeia um pilar central de sua política interna e externa”, disse Georgina Wright, uma especialista britânica em relações França-Grã-Bretanha no Institut Montaigne, uma organização de pesquisa em Paris. “É muito difícil para ele cooperar com o governo do Reino Unido, que ainda mantém um tom muito hostil em relação à UE”

Em casa, Macron está liderando as pesquisas, mas enfrentando um forte desafio da direita. Todos os seus principais concorrentes expressam dúvidas sobre a União Europeia, embora nenhum deles defenda a secessão. Eric Zemmour, um provocador astro de TV e escritor de extrema direita que subiu para o segundo lugar na maioria das pesquisas de opinião, disse que a Grã-Bretanha venceu a batalha pelo Brexit e está defendendo a França com mais força na Europa. O mesmo vale para Marine Le Pen, líder do Rally Nacional, que fica em terceiro lugar.

Diante desses desafios, disse Thibaud Harua, especialista em relações franco-britânicas na Nova Sorbonne.

Ao contrário da Grã-Bretanha, onde as tensões com a Downing Street da França e sua cadeia de suprimentos chegam às manchetes em tablóides pró-conservadores, a postura dura de Macron em relação à Grã-Bretanha é principalmente um cálculo político. Há poucas evidências de que o sentimento anti-britânico motive a população em geral.

Mas para Londres, as lutas por peixes pressagiam uma batalha muito maior em seu relacionamento com a União Europeia. Espera-se agora que a Grã-Bretanha anule seu acordo com Bruxelas sobre como lidar com a Irlanda do Norte, que fica entre a Grã-Bretanha e os regimes comerciais da União Europeia.