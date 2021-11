A Alemanha está oferecendo doses de reforço a todos em meio a um aumento “muito preocupante” de casos

Mais de 37.000 novas infecções foram relatadas na sexta-feira, 3.000 a mais do que a marca de quinta-feira que, por 24 horas, foi a pior registrada desde o início da pandemia.

As tendências de alta acentuada ocorrem em meio a lançamentos de vacinas mais lentos do que alguns outros grandes países europeus. O ministro da Saúde, Jens Spahn, anunciou na sexta-feira que todos no país serão elegíveis para uma injeção de reforço se seis meses se passaram desde a segunda dose, em um esforço para interromper a transmissão.

“A quarta onda de coronavírus no país está agora em pleno vigor”, disse Spahn a repórteres em uma entrevista coletiva, acrescentando que vários pacientes hospitalares foram transferidos de áreas sobrecarregadas para outras áreas esta semana.

Na quinta-feira passada, o Instituto Robert Koch (RKI), o Centro de Controle e Controle de Doenças da Alemanha, descreveu os desenvolvimentos atuais como “extremamente preocupantes” e elevou sua avaliação de risco para pessoas não vacinadas de “alto” para “extremamente alto”.

Casos diários Covid-19 relatados

O relatório afirma que a situação também mudou para as pessoas que foram vacinadas. “Para pessoas totalmente vacinadas, o risco é avaliado como moderado, mas aumentando devido às taxas de infecção mais altas”.

Cerca de 67% dos alemães foram totalmente vacinados contra o vírus, enquanto um terço não está imune ou recebeu apenas uma dose.

Espelhos da nova onda da Alemanha Um boom em estados variantes do delta em toda a Europa , sendo a situação particularmente preocupante no continente oriental, onde a cobertura vacinal é geralmente mais baixa.

Viena, capital da vizinha Áustria, anunciou na sexta-feira que banirá as pessoas que não foram vacinadas contra a Covid-19 de cafés, restaurantes, cabeleireiros e qualquer evento com mais de 25 pessoas a partir do próximo fim de semana, já que as infecções em todo o país atingem seu nível mais alto nível no ano de 2021.

“É importante para mim tomar decisões antes que as unidades de terapia intensiva fiquem cheias”, disse o prefeito de Viena, Michael Ludwig, um social-democrata, a repórteres em uma entrevista coletiva na quinta-feira, anunciando as novas restrições.

Um executivo da OMS disse na quinta-feira que a luta da Europa contra o vírus é um “tiro de alerta” para o resto do mundo.

“É muito importante refletir que a Europa foi responsável por mais da metade dos casos globais na semana passada, mas essa tendência pode mudar”, disse Mike Ryan, diretor executivo do Programa de Emergências de Saúde da agência em Genebra. “Basta olhar para a curva epidemiológica da montanha-russa para saber que, quando você desce uma montanha, geralmente está prestes a subir outra.”

“Acho que é um alerta para o mundo ver o que está acontecendo na Europa, apesar da disponibilidade de vacinação”, disse ele. “E acho que todos devemos redobrar nossos esforços e nos comprometer novamente a fazer tudo o que pudermos para ser a última pessoa na cadeia de transmissão.”

Na manhã desta quinta-feira, o diretor regional da agência para a Europa identificou um possível inverno rigoroso no continente. Hans Kluge alertou que a Europa é “novamente o epicentro” do vírus e disse que, de acordo com uma previsão, a região pode ter 500.000 mortes adicionais até fevereiro.

“Estamos em outro ponto crítico no ressurgimento da pandemia”, disse Kluge. Ele culpou dois fatores por trás da nova onda: o relaxamento das medidas da Covid-19 e a falta de cobertura de vacinação nos Bálcãs e no leste do continente.

O ministro da Saúde alemão, Jens Spahn, alertou na quarta-feira que medidas mais rígidas devem ser tomadas para aqueles que se recusam a ser vacinados. Spahn também disse a repórteres em uma coletiva de imprensa na quinta-feira que seu certificado de vacinação foi solicitado em Roma durante o G20 mais em um dia do que na Alemanha em quatro semanas.

Spahn acrescentou que a Alemanha enfrenta uma pandemia “massiva” entre as pessoas não vacinadas.