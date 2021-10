Barclays diz, compra cai apesar dos temores de inflação

Em uma atualização de estratégia de outubro publicada na quarta-feira, analistas de ações europeus do Barclays alertaram que a inflação está “estável”, o ciclo econômico está amadurecendo, as relações preço / lucro são altas e o crescimento do lucro por ação está definido como moderado, enquanto os bancos centrais estão tornando-se mais hawkish. Os índices P / L são uma métrica importante que os traders usam para avaliar o valor de uma ação.

As ações globais foram abaladas no mês passado por temores de que a inflação continue a subir, levando os rendimentos dos títulos a máximos de vários meses.

No entanto, analistas do Banco da Inglaterra ainda consideram as ações mais atraentes do que os títulos e recomendam que os investidores procurem comprar a redução.

À medida que as preocupações com a inflação persistem e o ciclo econômico amadurece, o Barclays vê um período de alta volatilidade e baixos retornos para os mercados de ações europeus.

No entanto, o Barclays mantém uma visão positiva das ações, argumentando que o princípio TINA (não há alternativa) ainda prevalece, com a entrada de dinheiro diminuindo recentemente. Com os índices preço-lucro comprimidos, o banco espera que os retornos futuros sejam menores, mas ainda positivos.

“À medida que o prêmio de risco aumenta, os retornos ajustados ao risco serão menores. No entanto, ainda achamos as ações mais atraentes do que os títulos e acreditamos que as quedas devem ser compradas”, disse Emmanuel Kao, chefe de estratégia de ações europeias.

Apesar do abrandamento do crescimento e do aumento da inflação, o Barclays não prevê um cenário de “estagflação”, onde a procura permanece forte e as condições financeiras são fracas.

Enquanto isso, a correlação entre títulos e ações é alta, mas Cao argumentou que os títulos parecem estar mais dissociados dos fundamentos e, portanto, serão mais suscetíveis à inflação e aos riscos políticos. Ele disse que os principais riscos no quarto trimestre incluem a crise de energia na Europa junto com a Covid-19, a incerteza econômica na China e o enfrentamento do teto da dívida dos EUA.

“Os investidores ainda têm pó seco, pois os mercados monetários (ativos sob gestão) são de US $ 4,5 trilhões. As ações são a única classe de ativos que produz retornos reais positivos e tendem a ter um bom desempenho sob um regime de inflação mais alta”, acrescentou Kao.

“As ações estão menos complacentes agora, à medida que os investidores voltaram às defesas no terceiro trimestre e adicionaram hedges do lado negativo. A sazonalidade do quarto trimestre geralmente apóia ações versus títulos.”

O Barclays tem uma ponderação de mercado das ações europeias, o que o faz superar as ações dos Estados Unidos de maior valor. Uma boa proteção contra taxas mais altas, não sobrecomprada.

As ações de valor, neste caso, incluem bancos e energia, sendo o primeiro o setor de melhor desempenho do ano até agora, enquanto o último está entre os setores mais baratos, com commodities também oferecendo uma proteção potencial contra a queda dos mercados de ações se a inflação continuar.

Eles ficaram subponderados nas ações domésticas do Reino Unido devido à escassez de oferta, diminuição do estímulo governamental e a perspectiva de um aumento das taxas por parte do Banco da Inglaterra. Cao sugeriu, no entanto, que as preocupações com a estagflação podem levar a uma limitação da libra esterlina e a uma preferência pelos exportadores britânicos.