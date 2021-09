Para vender uma participação no banco, enfrente o reembolso do título

Residences at Life in Venice’s Real Estate and Tourism Development em Qidong, província de Jiangsu, China, na terça-feira, 21 de setembro de 2021. Kelay Shane | Bloomberg | Getty Images

Antes de mais uma data para pagar os benefícios, o desenvolvedor chinês Evergrande Ela anunciou que venderia uma participação de $ 1,5 bilhão (9,99 bilhões de yuans) no Shengjing Bank para uma empresa estatal de gestão de ativos. A gigante imobiliária, que tem uma dívida de mais de US $ 300 bilhões, está lutando para levantar fundos, pois enfrenta um prazo para pagar US $ 47,5 milhões em juros de títulos na quarta-feira. O sitiado gigante imobiliário também deve pagamentos a bancos e fornecedores. Em um documento enviado à Bolsa de Valores de Hong Kong na manhã de quarta-feira, Evergrande disse que havia firmado um acordo para vender 1,75 bilhão de ações que detém no Shengjing Bank para o Shenyang Shengjing Finance Investment Group, a um preço de 5,70 yuans por ação. Essas ações representam 19,93% do capital emitido do Banco. Evergrande já havia vendido ações no valor de 1 bilhão de yuans do Shengjing Bank. No comunicado, Evergrande disse que seus problemas de liquidez “afetaram negativamente o ‘Shengjing Bank’ de forma material”. Evergrande disse que a introdução do comprador – o Shenyang Xingjing Financial Investment Group – iria “estabilizar” as operações do banco. Em um esforço para aliviar a crise de liquidez, Evergrande está fazendo esforços contínuos para vender suas participações em outros ativos. Ela vendeu unidades imobiliárias a fornecedores e empreiteiros para compensar alguns de seus pagamentos pendentes. Em 27 de agosto, essa dívida era de cerca de 25,17 bilhões de yuans (US $ 3,8 bilhões), de acordo com o mais recente balanço financeiro de Evergrande. READ A escassez de chips deve custar à indústria automobilística US $ 210 bilhões em 2021

As ações da Evergrande em Hong Kong saltaram cerca de 10% no início do pregão da manhã de quarta-feira.

Evergrande permaneceu em silêncio sobre o pagamento devido na semana passada, sem nenhum anúncio ainda. No entanto, a empresa não ficará tecnicamente inadimplente, a menos que deixe de fazer o pagamento dentro de 30 dias da data de vencimento. Os mercados estão observando de perto para ver se a empresa vai cumprir o próximo pagamento de juros de US $ 47,5 milhões, com vencimento na quarta-feira, para um título de US $ 1 bilhão com vencimento em março de 2024.

