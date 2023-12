Forte aposta na vida assistida em Portugal

A empresa disse em comunicado que pretende aumentar para mais de 2.000 leitos em dois anos, dos atuais 500 leitos, para se tornar uma grande operadora no país.

“Com 12 unidades em operação em todo o país, o PSHC foi criado pela CoRe Capital em 2020 com o primeiro financiamento da sociedade gestora CoRe Restart”, afirma a CoRe Capital, que levantou o capital privado necessário para garantir 50 milhões até setembro. Através do Fundo de Capitalização e Resiliência (FdCR) Banco Português de Fomento, o CoRe Consolida continua a angariar investimento e conta agora com 24 milhões de capitais privados – num total de 74 milhões de euros.

“O PSHC, terceiro maior operador nacional em número de camas, superado apenas pelos grupos Montepio e Orpea, é um dos primeiros nesta capital, que em breve se transformará num líder nacional na vida assistida”, refere. Nota do Idealista.

Segundo Pedro Araújo e Sá, sócio da CoRe Capital e presidente do conselho de administração do PSHC, trata-se de “um investimento que visa alcançar o mais rapidamente possível a liderança com 30 mil novas necessidades num sector que o Estado considera uma prioridade nacional”. -camas temporárias.”