Doodles surpresa e ovos de Páscoa para procurar

Como usar o Google Docs para iniciantes O Google Docs pode ser uma ferramenta poderosa se você souber como usá-lo em todo o seu potencial. Problema resolvido, USA TODAY

É o 25º aniversário do Google e a empresa está dando tudo de si.

Primeiramente Integração Estamos em 1998. O Google comemora seu aniversário de um quarto de século na quarta-feira, e alguns de seus produtos, incluindo Search, Hum Search e Translate, terão ovos de Páscoa especiais de Natal.

Para encontrá-los, basta pesquisar, cantarolar ou traduzir a frase “Feliz Aniversário” nos produtos do Google na quarta-feira, e confetes choverão na tela do Google.

O Google também criou um arquivo especial Entretenimento do Google Em seu aniversário, a mudança temporária no logotipo normal do Google que o mecanismo de busca faz para feriados, eventos diversos ou para homenagear pessoas notáveis.

O Google Birthday Doodle homenageia a evolução do logotipo do Google, desde o primeiro logotipo até sua iteração atual, com um logotipo especial de aniversário de 25 anos no final.

Quando é o aniversário do Google?

O Google foi fundado em 4 de setembro de 1998, mas a empresa começou a comemorar seu aniversário em 27 de setembro de 2005, após anunciar que estava… Mude para longe Como indexar páginas.

Qual foi o primeiro logotipo inovador do Google?

o O primeiro logotipo inovador do Google Não muito depois do Google chegar. Era simples: um boneco sobre o logotipo do mecanismo de busca em 1998, quando os cofundadores Larry Page e Sergey Brin tiraram férias para participar do festival Burning Man.

Desde então, mais de 5.000 Doodles exclusivos foram criados no Google Dia dos Namorados para Sundae de sorvete de aniversário Em 2011. Agora, uma equipe de engenheiros e ilustradores, chamada Doodlers responsável Para vários Google Doodles.

