Todos os quatro modelos do iPhone 16 serão equipados com chips da marca A18, de acordo com Jeff Poe, analista que cobre empresas da cadeia de suprimentos da Apple.



Numa nota de pesquisa da empresa de investimentos Haitong International Securities esta semana, obteve MacRumores“Vemos o A17 Pro como um design de transição e agora esperamos que todos os modelos do iPhone 16 apresentem o A18, o N3E da TSMC”, disse Pu.

Em resposta ao nosso e-mail, Poe esclareceu suas expectativas, conforme abaixo:

iPhone 16: Chip A18 (N3E)

Chip A18 (N3E) iPhone 16 Plus: Chip A18 (N3E)

Chip A18 (N3E) iPhone 16 Pro: Chip A18 Pro (N3E)

Chip A18 Pro (N3E) iPhone 16 Pro Máx.: Chip A18 Pro (N3E)

Como o iPhone 15 e o iPhone 15 Plus são equipados com o chip A16 Bionic, o salto para o chip A18 do iPhone 16 e do iPhone 16 Plus será perceptível.

N3E refere-se ao processo de fabricação de chips de 3nm de segunda geração da TSMC, que é mais barato e tem rendimento melhorado em comparação com o processo de 3nm de primeira geração da TSMC, N3B, que é usado para o chip A17 Pro nos modelos do iPhone 15 Pro.

Como a linha do iPhone 16 está a cerca de um ano do lançamento, Pu provavelmente está fazendo uma estimativa fundamentada aqui com os nomes de marketing, então resta saber se a Apple realmente avança com as marcas A18 e A18 Pro. Ainda é possível que a Apple marque seus chips do iPhone 16 como A17 e A18 Pro, refletindo os últimos anos.

Pu foi a primeira fonte a relatar que a Apple abandonou seus planos de botões de estado sólido nos modelos do iPhone 15 Pro. Ele também revelou com precisão que os modelos do iPhone 15 Pro serão equipados com uma RAM aumentada de 8 GB, e que o preço do iPhone 15 Pro Max será superior ao do iPhone 14 Pro Max.