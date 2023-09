As montadoras ficam frustradas à medida que o novo prazo se aproxima

Membros em greve do piquete United Auto Workers (UAW) fora do centro de distribuição Willow Run da GM, em Belleville, Wayne County, Michigan, EUA, 26 de setembro de 2023.

DETROIT – As tensões estão a aumentar e as acusações estão a surgir entre os fabricantes de automóveis de Detroit e o UAW, com o sindicato a ameaçar expandir as greves nas fábricas dos EUA – marcando duas semanas de paralisações de trabalho e diminuindo as perspectivas de um avanço iminente.

Espera-se que o UAW anuncie metas de greve adicionais às 10h EST de sexta-feira, antes de fazer progressos significativos nas negociações com a General Motors, Ford Motor Co. e Stellantis sobre contratos que abrangem cerca de 146.000 trabalhadores da indústria automobilística. Uma fonte familiarizada com as negociações disse que o presidente do UAW, Shawn Fain, realizará um evento ao vivo no Facebook para atualizar os membros sobre as negociações e identificar locais para ataques adicionais.

No período que antecede, permanecem frustrações relativamente às principais exigências económicas e ao que alguns consideram uma falta de urgência por parte do sindicato para chegar a um acordo, de acordo com pessoas familiarizadas com as discussões que falaram sob condição de anonimato porque as conversações são privadas.

Especificamente, a GM e a Stellantis estão cada vez mais frustradas com a falta de participação de Fine e com o que dizem ser um atraso no recebimento de contrapropostas do sindicato, disseram as fontes.

O sindicato estabeleceu um novo prazo até sexta-feira antes que quaisquer reuniões de alto nível possam ser realizadas entre Finn e as empresas, levantando questões sobre o compromisso do sindicato em chegar a um acordo e acabar com as greves, disse o sindicato. Até o anúncio de quarta-feira, o UAW também não havia apresentado contrapropostas às ofertas feitas pelas montadoras há cerca de uma semana, disseram as pessoas.

As primeiras negociações de alto nível do sindicato com Fain e as duas montadoras ocorreram somente após o anúncio de quarta-feira, em uma reunião no final da tarde no mesmo dia com a GM, sem a CEO Mary Barra, e uma reunião ao meio-dia na quinta-feira com a GM. Fontes disseram à Stellantis.

O sindicato confirmou na tarde de quinta-feira que fez uma contraproposta à Stellantis durante a reunião, dando à empresa menos de 24 horas para responder antes do novo prazo.

A falta de urgência está a frustrar ainda mais os negociadores da empresa, muitos dos quais estão habituados a negociar continuamente para conseguir um acordo o mais rapidamente possível, disseram as fontes. Essas negociações foram poucas e raras, já que a Fine tentou negociar com as três empresas simultaneamente, disseram.

Fine tem dito consistentemente que o sindicato está disponível para negociar 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas as montadoras questionaram amplamente sua disponibilidade e as táticas do sindicato, especialmente à luz do vazamento de mensagens privadas nas quais o diretor de comunicações do UAW, Jonah Foreman, descreveu manter as empresas “lesadas” por vários meses. ” “

Um porta-voz do UAW se recusou a comentar a estratégia, incluindo esperar uma semana pela resposta do sindicato e dar à Stellantis menos de 24 horas para responder.

As preocupações sobre o ritmo das negociações seguem reivindicações semelhantes de Fein e do sindicato. Antes do início das greves, em 15 de setembro, Fine criticou duramente as montadoras por não apresentarem contrapropostas às propostas do sindicato, que foram entregues às empresas pela primeira vez no início de agosto.

As três montadoras afirmam ter feito grandes ofertas ao sindicato. Os acordos em cima da mesa incluem aumentos salariais por hora de cerca de 20%, milhares de dólares em bónus e melhorias nos já grandes pacotes de benefícios para os trabalhadores. A Ford, por sua vez, ofereceu-se para restabelecer ajustes anteriores no custo de vida para compensar a inflação.

Mas o UAW exigiu mais, incluindo um aumento salarial de 40%, o fim do sistema “tier” sob o qual os novos funcionários passam vários anos a trabalhar até receberem o salário integral, uma semana de trabalho de 32 horas e benefícios que incluem férias adicionais e seguro de electricidade. Veículos.

Cerca de 18.300 trabalhadores, ou cerca de 12,5% dos membros do UAW abrangidos pelos seus contratos com as montadoras de Detroit, estão atualmente em greve.