Mehdi Hassan anuncia sua saída do MSNBC durante o show final

O apresentador da MSNBC, Mehdi Hassan, anunciou durante a transmissão final de seu programa no fim de semana que está deixando a rede.

Ele acrescentou: “À medida que começamos 2024 com as eleições se aproximando, a guerra ainda em andamento e vários impeachments de Trump a seguir, e com o show acabado, decidi procurar um novo desafio”. Fim do show de domingo à noite. “Esta noite não é apenas o último episódio de Apresentado por Mehdi Hassan“É meu último dia no MSNBC.”

Ele continuou: “Sim, decidi ir embora. Para ser claro, estou muito orgulhoso do que alcançamos neste programa, nesta rede, e não posso agradecer o suficiente por seus seguidores e apoio. E pelos seus comentários. Como eu digo, ano novo, novos planos.”

Apresentado por Mehdi Hassan Foi chocantemente cancelado em novembro passado como parte de uma revisão da programação de fim de semana pela MSNBC. Na época, a rede anunciou que Hassan permaneceria na MSNBC como analista de transmissão e apresentador adicional.

O programa de Hassan não foi o único programa afetado pela mudança de horário do fim de semana. A programação renovada, que estreará este mês, inclui um novo programa matinal de duas horas apresentado por Alicia Menendez, Simone Sanders Townsend e o ex-presidente do Comitê Nacional Republicano, Michael Steele. Enquanto isso, programas apresentados por Menendez, Sanders Townsend e Yasmin Vossogian foram abandonados, juntamente com os programas de Hassan.

A partir de agora, o programa de domingo à noite da emissora Ayman Mohieldin será ampliado para duas horas e acomodará a hora que antes estava lotada. Apresentado por Mehdi Hassan.

Embora a rede tenha visto o cancelamento do programa de Hassan como parte de uma mudança geral na programação, a decisão imediatamente gerou uma tempestade de críticas dos progressistas de que a MSNBC estava… punição Hassan pela sua posição altamente crítica em relação à resposta militar israelita em Gaza. A reação só cresceu Correio de Nova York Fontes de rede mencionadas que disse que seu programa foi abandonado devido a “um declínio acentuado nas avaliações e ao alvoroço sobre suas opiniões anti-Israel”.

Além disso, antes da mudança de rede no fim de semana, o MSNBC assumiu Relatório de semáforo Alegando que marginalizou as suas emissoras muçulmanas – incluindo Hassan – imediatamente após os ataques do Hamas em 7 de Outubro. Embora a rede tenha negado veementemente a história e insistido que estava largamente focada na cobertura de notícias de última hora durante os primeiros dias da guerra de Gaza, persistiu a sugestão de que Hassan estava a ser processado pelas suas opiniões pró-palestinianas. (As outras duas emissoras muçulmanas que eram marginalizadas na altura mantiveram os seus programas e até viram os seus papéis expandirem-se.)

Hassan, um ex-apresentador da Al Jazeera que recebeu muitos elogios por seu estilo de entrevista duro e implacável, passou as últimas semanas de seu programa na MSNBC agradecendo a seus fãs nas redes sociais. Ao mesmo tempo, ele também rejeitou de forma não tão sutil a ideia de que as avaliações de seu programa foram o motivo de seu cancelamento, Promover Sua audiência em relação a outros programas de fim de semana na MSNBC e CNN.