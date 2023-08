Dois casos raros do vírus transmitido por mosquito e uma morte foram relatados no condado de Baldwin

Autoridades de saúde pública do Alabama estão alertando os residentes do condado de Baldwin sobre dois casos do vírus transmitido por mosquitos chamado encefalite equina oriental (EEE), incluindo um caso fatal.

Ambos os casos ocorreram no condado de Baldwin nas últimas semanas. De acordo com um comunicado de imprensa divulgado na segunda-feira.

O Departamento de Saúde Pública do Alabama não disse onde os casos ocorreram, mas a cidade-forte espanhola – em uma atualização do Facebook na sexta-feira, e novamente em Segunda-feira – Confirmado que foi reportado dentro dos limites da cidade.

“A cidade está trabalhando em colaboração com o Departamento de Saúde do Condado de Baldwin e o Departamento de Saúde Pública do Alabama para colocar armadilhas para mosquitos em várias áreas da cidade para fins de teste”, dizia a postagem da cidade no Facebook, “para alertar os residentes que veem uma armadilha para mosquitos para mantê-lo.” Em seu lugar.

Os casos de infecção no condado de Baldwin são raros, mas as estatísticas sobre o vírus são alarmantes. De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUACerca de um terço das pessoas com encefalite morre de EEE. A morte pode ocorrer 2 a 10 dias após o início dos sintomas, mas também pode ocorrer muito mais tarde.

E aqueles que se recuperam podem desenvolver deficiências físicas ou mentais de longo prazo, que podem variar de disfunção cerebral a deficiência intelectual grave, distúrbios de personalidade, convulsões, paralisia e disfunção dos nervos cranianos, de acordo com o CDC.

A EEE é uma doença rara causada por um vírus transmitido por mosquitos infectados. Nos Estados Unidos, são notificados anualmente uma média de 11 casos humanos de EEE. O CDC relatou apenas um caso de EEE em todos os Estados Unidos no ano passado.

Não existe tratamento específico para EEE e os antibióticos não são eficazes contra o vírus.

O Alabama registrou oito casos humanos de EEE de 2003 a 2022, de acordo com o CDC. Destes, quatro estavam no condado de Baldwin. No geral, ocorreram 189 casos de EEE nos últimos 19 anos, 169 dos quais resultaram em hospitalizações e 78 mortes.

A maioria dos casos de EEE foi relatada nos estados do Atlântico e da Costa do Golfo, principalmente do final da primavera ao início do outono. E nos países do Golfo, uma condição rara pode ocorrer no inverno, segundo o CDC.

A ADPH aconselha as pessoas a evitar picadas de mosquitos fazendo o seguinte: usar repelentes de insetos, usar camisas de mangas compridas e calças compridas quando possível, usar roupas largas e de cores claras, tratar as roupas com repelentes e usar ar condicionado ou telas nas janelas e janelas. porta.

Em Spanish Fort, a página da cidade no Facebook confirmou na segunda-feira que os trabalhadores estavam colocando armadilhas para mosquitos em vários locais onde o inseto poderia ser encontrado, e os testes já haviam começado. A cidade afirma que os resultados dos testes para os mosquitos capturados estarão disponíveis em um futuro próximo.

A cidade também está pedindo às pessoas com “piscinas insustentáveis, estagnadas ou não tratadas ou outras fontes de água parada e não tratada” que considerem drená-las, se puderem fazê-lo sem danificar a estrutura. Para pequenas piscinas ou lagoas que não podem drenar, a cidade incentiva as pessoas a obterem comprimidos de larvicida na cidade, ligando para 251-626-4884.