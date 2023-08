A SpaceX está reprogramando o lançamento do Falcon 9 do Cabo para quarta-feira à noite

Missão SpaceX Starlink 6-10 da Estação da Força Espacial Cabo Canaveral Um foguete SpaceX Falcon 9 lança o último lote de satélites Starlink da empresa da Estação da Força Espacial do Cabo Canaveral em 11 de agosto de 2023. EspaçoX

Atualização: No final da tarde de terça-feira, 22 de agosto, de acordo com novos registros federais, as equipes da SpaceX remarcaram a data de lançamento da próxima missão Falcon 9 Starlink da empresa da Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral para quarta-feira, 23 de agosto.

Acompanhe a cobertura ao vivo da equipe espacial do FLORIDA TODAY começando 90 minutos antes da decolagem.

Se os cronogramas se mantiverem, este será o 43º lançamento da Space Coast este ano.

Depois de inicialmente planejar um lançamento na terça-feira, de acordo com novos registros federais, a SpaceX remarcou o lançamento de sua última missão Falcon 9 Starlink para 24 horas depois disso. O lançamento agora está programado para ocorrer durante um período de quatro horas, das 20h22 EST, quarta-feira, 23 de agosto, até 12h52 EST, quinta-feira, 23 de agosto.

Os meteorologistas da Força Espacial relataram pela última vez que as condições climáticas serão 75% “estáveis” durante a janela de terça-feira à noite. Apenas uma pequena chance de formação de altocumulus foi listada como preocupante.

Os meteorologistas esperavam que as condições meteorológicas fossem semelhantes às do dia da reserva, com 75% de probabilidade de condições favoráveis ​​em torno do Cabo.

Ele sediará o Complexo de Lançamento 40 da Estação Espacial de Cabo Canaveral.

A carga útil é o próximo lote de satélites Starlink de transmissão pela Internet da empresa.

O foguete Falcon 9 de 230 pés seguirá uma trajetória sudeste entre a Flórida e as Bahamas.

Não há estrondos sônicos locais com esta tarefa.

O impulsionador do primeiro estágio de 130 pés de altura terá como alvo um navio drone que pousará cerca de oito minutos após a decolagem.

O próximo Falcon 9 programado para decolar da Flórida enviará a missão SpaceX Crew-7 da NASA para a Estação Espacial Internacional a partir do Complexo de Lançamento 39A no Centro Espacial Kennedy da NASA.

A astronauta da NASA Jasmine Mokbeli, o astronauta da ESA Andreas Mogensen, o astronauta da JAXA Satoshi Furukawa e o astronauta da Roscosmos Konstantin Borisov estão programados para serem lançados ao espaço às 3h49 EST, sexta-feira, 25 de agosto, a bordo da cápsula Endurance Dragon da SpaceX. A estação espacial para uma missão científica de seis meses.

Um relatório meteorológico atualizado para a decolagem do NASA SpaceX Crew-7 na sexta-feira é esperado do KSC no final da semana.

