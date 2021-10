Dogecoin é responsável por 40% da receita de transações de criptografia do Robinhood no terceiro trimestre – Altcoins Bitcoin News

A plataforma de negociação Robinhood relata que 40% de sua receita baseada em criptografia foi atribuída a transações meme dogecoin no terceiro trimestre. Em comparação, Dogecoin foi responsável por 62% da receita baseada em transações da empresa no segundo trimestre.

Trocar Dogecoin no Robinhood

Robinhood Markets Inc. relatado. Em seu arquivamento trimestral para a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) na sexta-feira:

Para os três meses findos em 30 de setembro de 2021, 40% de nossa receita com base em transações de criptomoeda foi atribuída a transações em Dogecoin.

Essa foi uma queda significativa de 62% nos três meses encerrados em 30 de junho e de 34% nos três meses encerrados em 31 de março.

A receita total baseada em transações da Robinhood no terceiro trimestre foi de US $ 267 milhões, com apenas US $ 51 milhões do comércio de criptomoedas. A receita total da negociação de criptomoedas foi de US $ 233 milhões no segundo trimestre.

Notas de apresentação da empresa para o terceiro trimestre: “Para os trimestres findos em 30 de setembro de 2021, 30 de junho de 2021 e 31 de março de 2021, a receita baseada em transações da Dogecoin atribuível às transações representou aproximadamente 8%, 32% e 7% de nosso negócio. Receita líquida total, em linha reta “.

Robinhood explicou: “Apoiamos o comércio de dogecoin e nos beneficiamos do aumento do interesse em dogecoin durante o trimestre encerrado em 30 de junho de 2021”, acrescentando:

Embora atualmente ofereçamos suporte para sete criptomoedas para negociação, o interesse do mercado em criptomoedas específicas pode ser volátil e há muitas criptomoedas no mercado que não oferecemos suporte.

O DOGE caiu cerca de 9% nas últimas 24 horas, mas aumentou 7% nos últimos sete dias e 32% nos últimos 30 dias.

Atualmente, os apoiadores rivais do DOGE, Shiba Inu, são petição em Change.org para Robinhood listar SHIB. Até o momento, mais de 432 mil assinaturas foram coletadas. “Dogecoin tem sido um grande sucesso para Robinhood e seus investidores. Todos nós apreciamos a jornada. Shiba Inu é uma moeda semelhante a um meme com potencial real, que cresceu 2.000% nas últimas semanas”, diz a petição.

O que você acha do Dogecoin, que responde por 40% da receita baseada em transações do Robinhood? Deixe-nos saber na seção de comentários abaixo.

créditos fotográficos: Shutterstock, Pixabay, Wikicommons