Nossa capacidade de wafer de semicondutor se esgotará até 2023

fabricante de semicondutor GlobalFoundries Ele estreou na Nasdaq esta semana, com um valor de mais de US $ 25 bilhões, à medida que ficava cada vez mais claro que a escassez global de chips poderia continuar em 2023 ou além.

A GlobalFoundries agora precisa convencer os investidores do mercado público de que a empresa está enfrentando um aumento na demanda por todos os tipos de microchips, que não vai desaparecer depois que os problemas de abastecimento relacionados à pandemia diminuírem e pode aumentar a lucratividade mesmo gastando bilhões. Negócio de capital intensivo.

“Acho que pela maior parte dos próximos cinco a 10 anos, vamos perseguir a oferta, não a demanda”, disse o CEO da GlobalFoundries, Tom Caulfield, em entrevista à CNBC. Os clientes da GlobalFoundries incluem QualcommE Tecnologia de mídiaE NXP Semiconductor E Qorvo.

Montadoras e fabricantes de eletrodomésticos lutaram durante meses para conseguir chips suficientes para construir produtos, e agora o problema está se espalhando para fabricantes de eletrônicos e seus fornecedores. A Apple, por exemplo, disse que iria perdê-lo Mais de $ 6 bilhões em vendas Esta temporada de férias devido à falta de fichas. Intel Corporation Da mesma forma, ele culpou as baixas vendas de CPU à falta de fontes de alimentação e chips de rede.

Mas a escassez não é sobre chips mais avançados que usam os métodos de fabricação mais recentes. Em vez disso, a escassez se deve ao que costumamos ser chamados de “nós legados” ou semicondutores que usam tecnologia desatualizada para executar funções como gerenciamento de energia, conexão a monitores ou habilitação de comunicações sem fio.

Caulfield explicou que esses são os tipos de chips que a GlobalFoundries, uma empresa terceirizada de fundição de wafer de silício, se especializa na fabricação para seus clientes.

“Essa é a maior parte do déficit, porque tem havido uma falta de investimento nisso”, disse Caulfield. “Para mim, estamos felizes em permitir que empresas maiores atendam ao mercado de nanômetros de um dígito e seremos os melhores em nossa tecnologia premium.”

A lucratividade no negócio de encanamento está relacionada à utilização, ou à taxa na qual as fábricas de fundição operam 24 horas por dia. A utilização da GlobalFoundries foi de 84% em 2020, mas Caulfield disse que isso estava relacionado à desaceleração no início da pandemia.

“Eu diria que, desde agosto de 2020, não podemos produzir o suficiente. Todos os dias, tentamos espremer o máximo que podemos. Eu diria que estamos mais de 100%”, disse Caulfield, acrescentando que a capacidade de chips da empresa esgotou-se até ao final de 2019. 2023.

Caulfield disse que a GlobalFoundries tomou uma decisão estratégica em 2018 para parar de desenvolver tecnologias de fabricação de chips de ponta, como TSMC e Samsung, nas quais ela investe, e em vez disso focar em semicondutores menos avançados, mas ainda essenciais para seus clientes.

As fundições têm modelos de negócios de baixa margem de lucro e enfrentam altos custos de mão de obra, equipamento e matéria-prima. Em seu prospecto, a GlobalFoundries disse que postou uma margem bruta de cerca de 11% em Primeiro semestre de 2021.

Caulfield disse que dos US $ 2,6 bilhões levantados nos mercados públicos, US $ 1,5 bilhão serão gastos em despesas de capital para aumentar a capacidade de atender à demanda. Opera fábricas nos Estados Unidos, Alemanha e Cingapura.

As ações da GlobalFoundries fecharam 1,3% mais baixas na quinta-feira, abaixo de seu primeiro preço de US $ 47, antes de subir mais de 5% na sexta-feira para fechar em US $ 48,74.

A empresa ainda é mais de 85% detida pela Mubadala, o fundo de investimento do governo dos Emirados Árabes Unidos. A Mubadala assumiu o controle da empresa quando a AMD se separou de seu braço de fabricação, que se tornou GlobalFoundries, e se concentrou no design de chips em 2008.

Caulfield disse que a Mubadala reduzirá sua participação na GlobalFoundries nos próximos anos, mas continuará a apoiar o fabricante.

“Durante o período seguinte, ele chamou de cinco a seis anos, de uma maneira muito ordeira e transparente, [Mubadala will] Assuma um pouco a propriedade para se tornar mais equilibrado ”, disse Caulfield.