Brewers e RHP Jakob Junis concordam com contrato de um ano no valor de US$ 7 milhões: Fontes

Ele não substituirá Corbin Burns. Mas os Milwaukee Brewers estão prestes a contratar um agente livre que conseguiu um trabalho limitado como titular na temporada passada.

A equipe chegou a um acordo sobre um contrato de um ano no valor de US$ 7 milhões com o destro Jacob Junis, enquanto se aguarda um exame físico, de acordo com fontes familiarizadas com as discussões. Junis, que ganhará US$ 4 milhões nesta temporada com uma opção mútua de US$ 3 milhões, seria um candidato para começar, dando aos Brewers outra opção de rodízio.

A troca de Burns para o Baltimore Orioles na semana passada deixou os Brewers com uma rotação liderada por Freddy Peralta e Wade Miley. Colin Rea, recontratado como agente livre; Joe Ross, outra adição de agente livre; O DL Hall, adquirido no comércio Burns, também é candidato a começar.

Jones, de 31 anos, fez apenas quatro partidas como titular em 40 jogos pelo San Francisco Giants na última temporada. Nessas partidas, ele permitiu zero corridas ganhas em 12 2/3 entradas, enquanto mantinha os oponentes com uma média de rebatidas de 0,114 e um OPS de 0,352. Como apaziguador, ele teve um ERA de 4,54 em 73 1/3 entradas, rebatendo 0,292 com um OPS de 0,831.

Antes de passar as últimas duas temporadas com os Giants, Junis esteve no Kansas City Royals de 2017 a 21. Ele foi usado quase exclusivamente como titular em suas três primeiras temporadas, postando um ERA ajustado logo abaixo da média da liga em 61 partidas combinadas em 2018. e '19.

Os Giants, que contrataram Junis como agente livre em março de 2022, usaram-no principalmente como titular naquela temporada, antes de transferi-lo principalmente para uma função substituta em 23.

A ESPN relatou pela primeira vez o acordo entre os Brewers e Junis.

(Foto: Matthew Stockman/Getty Images)