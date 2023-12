Diretor da NSF: A pesquisa antártica dos EUA tem impacto nacional

A Fundação Nacional de Ciência dos EUA é um dos principais veículos nos Estados Unidos para apoiar a investigação científica básica – os seus investimentos representam cerca de 25 por cento do apoio federal às faculdades e universidades dos EUA para investigação básica, ou investigação motivada pela curiosidade e descoberta. Mas o diretor da NSF, Sethuraman Panchanathan, pediu a Ars a oportunidade de explicar como as instalações únicas que a NSF apoia na Antártida têm valor tanto para os interesses comerciais como para a segurança nacional. Ao apresentar este argumento, ele é acompanhado pelo representante Tony Gonzalez, do Texas, que explica como a pesquisa da NSF na Antártida teve impactos diretos nas pessoas da sua região.

A importância geopolítica da Antártida é subestimada. O envolvimento dos EUA na Antártica é uma necessidade estratégica para o avanço científico, conquistas de engenharia, oportunidades educacionais e segurança nacional.

Hoje, a concorrência global é mais acirrada do que nunca. Para que a nossa nação mantenha a competitividade global numa era de dinâmicas de poder geopolítico em constante mudança – especialmente enquanto a China procura expandir a sua influência global – devemos apoiar esforços críticos de investigação científica e de engenharia que ocorrem na base do nosso planeta. Embora sete países reivindiquem território em toda a Antártica, os Estados Unidos não reconhecem nenhum deles e não reivindicam nenhum, em total conformidade com o Tratado da Antártica. Os Estados Unidos, com uma presença globalmente significativa e influente na Antártica, estão a liderar de forma colaborativa para garantir o sucesso das parcerias internacionais e interagências em tudo, desde a ciência até à segurança.

É por isso que nós, Representante dos Estados Unidos para o 23º Distrito do grande Estado do Texas e Diretor da Fundação Nacional de Ciência dos EUA, estamos empenhados em garantir que a investigação científica conduzida na Antártica ajude os Estados Unidos a manter a sua vantagem tecnológica e de inovação. Para fazer isso, devemos continuar a fornecer e manter a infra-estrutura necessária para desenvolver ainda mais a importante investigação que aí ocorre em todas as ciências. Igualmente importante é o foco contínuo na saúde e segurança da força de trabalho baseada no continente, cujos esforços têm sido fundamentais para promover a inovação e desvendar os mistérios por trás do gelo.

São as pessoas que sempre foram – e continuarão a ser – a parte mais importante de um projeto STEM.

A Antártica é um laboratório vivo para pesquisas de ponta. Por exemplo, o ar frio e seco e os invernos longos e escuros são condições essenciais para a descoberta de galáxias a milhares de milhões de anos-luz de distância e outras pesquisas astronómicas. O isolamento e a dependência de máquinas, transportes e robôs para conduzir pesquisas têm o potencial de fornecer informações diretas para missões espaciais. Isto é especialmente relevante para o Texas, que é líder na indústria espacial e sede do Centro Espacial Lyndon B. Johnson da NASA, da SpaceX, da Blue Origin e de dezenas de empresas espaciais privadas; Por exemplo, Lunar Resources Inc. Um investimento de US$ 1 milhão por meio do America’s Seed Fund da NSF. Empresa de Recursos Lunares Usará esse investimento para desenvolver um protótipo capaz de extrair oxigênio e minerais brutos da superfície lunar. Os conhecimentos obtidos na Antártica impulsionarão o progresso na indústria espacial do Texas, à medida que as empresas públicas e privadas de voos espaciais se preparam para a exploração e operações espaciais tripuladas e não tripuladas.

A pesquisa na Antártida vai além do espaço, abrangendo geofísica, glaciologia, sistemas oceânicos, ecossistemas e muito mais. Por exemplo, este ano marca a quinta temporada de campo em que investigadores e estudantes da Universidade do Texas em El Paso (UTEP) foram à Antártida para realizar pesquisas geofísicas no enorme Glaciar Thwaites. Para ajudar a resolver o mistério por trás dos movimentos instáveis ​​da geleira, estão sendo coletados dados de sensores instalados na geleira para detectar terremotos. Estas ideias podem estar ligadas à atividade sísmica que atingiu o oeste do Texas.

É uma experiência transformadora para os estudantes da UTEP, que tiveram a rara oportunidade de estudar, trabalhar e viver em uma das estações de pesquisa do Programa Antártico dos EUA durante o verão polar. Mais importante ainda, quando os alunos voltam para casa após essas experiências colaborativas altamente envolventes, eles têm a oportunidade de aproveitar o que aprenderam e aplicar novos métodos em seus projetos de pesquisa, pequenos empreendimentos comerciais e muito mais.

Estamos empenhados em garantir que mais estudantes, especialmente aqueles provenientes de origens tradicionalmente sub-representadas na ciência e na engenharia, tenham acesso a oportunidades de aprendizagem prática e experiencial. Programas como Alianças Louis Stokes da NSF para participação minoritária— que ajuda as universidades e faculdades a diversificar a força de trabalho STEM do país, aumentando o número de diplomas de bacharelado e pós-graduação em STEM concedidos a populações historicamente sub-representadas nessas disciplinas — é absolutamente vital para o empreendimento STEM. Através deste programa, a UTEP recebeu um investimento de US$ 1 milhão para sediar a conferência Ponte para o doutorado programa. O desenvolvimento de uma comunidade científica mais diversificada, capaz de reunir muitas perspectivas e ideias, será fundamental para resolver desafios globais complexos.

O envolvimento dos EUA na Antártica vai além da ciência. Inclui a segurança nacional e o desenvolvimento de instituições científicas que estão directamente ligadas ao crescimento económico do Texas e de todo o país. Devemos continuar a investir em infra-estruturas de investigação na Antártida. Só então poderemos demonstrar que tomámos medidas decisivas para garantir que os nossos valores e princípios democráticos têm o poder de mudar o futuro. Devemos continuar a lançar as bases para esse dia.

Sethuraman Panchanathan Ele é um cientista da computação que ocupa o cargo de 15 Diretor, Fundação Nacional de Ciência. Tony González Ele foi criptógrafo da Marinha dos EUA e atualmente representa o 23º Distrito do Texas.