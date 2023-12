Descobrindo um lago escondido contendo antigos fósseis vivos

Escrito por Kevin C. Legal |

Num planalto argentino nas planícies salgadas de Puna de Atacama, os cientistas descobriram recentemente todo um sistema de lagos que fazem parte de um ecossistema até então escondido. Dentro desses lagos existem rochas gigantes em camadas chamadas estromatólitos, que são formadas pela fotossíntese de cianobactérias, um tipo de alga verde-azulada. Estes estromatólitos poderão fornecer aos cientistas uma nova visão sobre as formas de vida mais antigas que evoluíram no nosso planeta e, talvez, como sugerem pesquisas emergentes, sobre a vida em Marte.

Estes lagos escondidos dão aos cientistas uma visão da vida tal como era na Terra há 3,5 mil milhões de anos.

Cientistas da NASA acreditam que estromatólitos como os encontrados no recém-descoberto Hidden Lake System são um dos ecossistemas mais antigos do nosso planeta. Eles contêm o registro fóssil mais antigo de vida na Terra, de cerca de 3,5 bilhões de anos no nosso passado.

De acordo com um dos professores de geociências da Universidade do Colorado em Boulder, Brian Hynek, os fósseis encontrados nesses estromatólitos representam algo como os primeiros grandes fósseis da Terra em um ambiente muito raro em nosso planeta.

Estes lagos escondidos dão aos cientistas uma visão da vida tal como era na Terra há 3,5 mil milhões de anos. Na era pré-cambriana da pré-história do nosso planeta, que se estendeu de cerca de 4,6 mil milhões a 541 milhões de anos atrás, os estromatólitos eram muito comuns e espalhados por todo o mundo. Neste ponto da nossa história, eles são encontrados apenas em alguns lugares ao redor do mundo.

Mas estromatólitos antigos como os encontrados nos lagos escondidos de Puna de Atacama são muito maiores do que os que vemos agora no nosso planeta, com até 6 metros de comprimento e 5 a 7 metros de largura. . Os estromatólitos recém-descobertos não são tão grandes, medindo cerca de 4,5 metros de diâmetro. Hynek diz que não se sabe ao certo como é que estes estromatólitos se tornaram tão grandes, embora ele pense que a razão pode ser o facto de o seu ecossistema ter permanecido intacto durante tanto tempo.

Conexão Marte

É possível, segundo Hynek, que os estromatólitos encontrados em lagos escondidos sejam resultado da fotossíntese anoxigênica de micróbios. Se for este o caso, poderá fornecer-nos uma maior compreensão da possibilidade de vida em Marte. Como o Planeta Vermelho tem mais de 600 lagos antigos, também poderia ter tido um oceano em algum ponto, o que significa que se parecia muito com a Terra nos milhares de anos anteriores.

Esses estromatólitos em lagos escondidos também contêm halita e gesso, minerais conhecidos por serem abundantes em Marte. A questão é se Marte desenvolveu vida através da fotossíntese, mas se isso aconteceu, de acordo com Hynek, estes estromatólitos estão exatamente onde esperávamos encontrá-los.

Existem outras questões pungentes, como quando o oxigénio evoluiu em Marte e se as condições eram adequadas em algum momento no passado do planeta para produzir vida, mas estudar estes estromatólitos antigos irá ajudar-nos a aprender mais sobre a história inicial do nosso planeta e fornecer informações sobre a vida em outros mundos.

fonte: CNN