Arcus e Mundopetralio concordam em aliança de nível inferior com Espanha e Portugal

Londres, 14 de outubro de 2021 / PRNewswire / – A empresa global de preços de commodities e energia Arcus concordou em distribuir os principais dados de combustível da Mundopetrelio para seus clientes na Península de Adorian. Seguindo a ampla aceitação dos preços do biocombustível Arcus por operadores de combustível de linha descendente em todo Espanha E Portugal.

Logotipo da Arcus Media (PRNewsfoto / Arcus Media)

O esforço internacional para reduzir as emissões de carbono introduziu metas em muitos países para aumentar a participação dos combustíveis renováveis ​​no transporte rodoviário. No EuropaOs preços do biodiesel da Arcus para éster metílico de ácido graxo (FAME), éster metílico de óleo de colza (RME) e éster metílico de óleo de cozinha usado (UCOME) são sublinhados por um grande número de negócios à vista e são padrões da indústria para contratos de fornecimento de combustível renovável.

A base de clientes da Mundopetrelio inclui redes e pontos de venda independentes de combustível, empresas de transporte e autoridades municipais, e as parcerias com a Arcas permitirão que esses clientes acessem os preços da Arcus diretamente através do site da Mundopetrelio.

A MundoPetróleo pode distribuir preços Arcus para combustíveis de transporte renováveis ​​e derivados de petróleo, GLP, óleo combustível e betume.

Arcus Media Presidente e CEO Adrian Pinks Disse: “Temos o prazer de trabalhar com a Mundopetrelio para oferecer nossos preços básicos aos clientes downline. Espanha E Portugal. A Arcus está na vanguarda em trazer transparência a esses mercados emergentes de combustíveis renováveis, e é bom que muitas empresas e países vejam nossas classificações de preços como indicadores eficazes e confiáveis.

Sobre a Arcus Media

Arcus é uma empresa de mídia independente com aproximadamente 1.100 funcionários. É sediada Londres E tem 26 escritórios nos principais centros de fabricação e comércio de commodities do mundo. A Arcus desenvolve avaliações de preços e análises de energia internacional e outros mercados de commodities e fornece serviços de consultoria e conferências líderes da indústria.

Empresas em 140 países ao redor do mundo usam os dados da Arcus para codificar o comércio físico e como referência para os mercados de derivativos financeiros e para fins analíticos e de planejamento.

A Arcus foi fundada em 1970 e é uma empresa privada com sede no Reino Unido. É propriedade dos acionistas funcionários, General Atlantic e HG, uma sociedade anônima de desenvolvimento global, investidora em software especializado e serviços de tecnologia.

Arcus, Arcus Logo, Arcus Media, Arcus Direct, Arcus Open Markets, AOM, FMP, Twit, Jim Jordan & Associates, JJ & A, Financials, Metal-Pages, MetalPrizes.com, Integer, Arcus Publishing Titles e Arcus Code Names são marcas comerciais da Arcus Media Limited.

