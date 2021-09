Diários de bicicleta: navegando com uma família “Utopia americana”

Byrne, é claro, é um ciclista leal: ele escreveu um livro sobre issoaté Suporte para bicicletas projetado; Na semana passada, ele levou uma e-bike para o Met Gala (para não suar!) E checou seu capacete na porta. Em The Before Times, às vezes eu podia registrar a velocidade e vibração de minha vida noturna pelo número de vezes que o cruzei em alta velocidade para um evento ao longo de uma ciclovia à beira-mar em Williamsburg. Ele era fácil de localizar, muitas vezes vestido com roupas brancas ainda bastante imaculadas – como estava nesta noite, saindo da balsa de East River com calças brancas, uma camisa guayabera azul e sandálias marrons de pescador. Toda a sua tripulação, seus camaradas deUtopia americanaNo avião também.

Na calçada, ele deu algumas instruções gerais – pendure à esquerda em um grande prédio de tijolos, “Desça, digamos, alguns quilômetros; devo dizer quando é a nossa próxima curva? Sessenta e um, estamos realmente fazendo” – e então ficamos irritados. Em pares alternados ou dispersos, nossa expedição ocupou meio quarteirão da cidade. “Riding in New York – Fantastic!” trred Angie Swan, o guitarrista, que se mudou de Milwaukee para trabalhar com Byrne e agora estava se esquivando por uma ciclovia movimentada.