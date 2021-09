A estreia de ‘Dancing With the Stars’ mostra Isabella, irmã de Olivia Jade, torcendo pelo público

Olivia Jade Giannulli conseguiu “Dançando com as estrelasEla estreou na segunda-feira e sua irmã Isabella estava na multidão para animá-la.

O influenciador do YouTube, que passou a maior parte dos últimos dois anos atolado em Escândalo de admissão à faculdadeEla estreou na temporada 30 da competição de sucesso ao lado de seu parceiro de dança profissional, Val Chmerkovsky.

nós semanalmente Ela observa que depois de sua primeira dança, ela corta a câmera para sua irmã, que a aplaudia de todo o coração nas arquibancadas. Embora a 29ª temporada não tenha público por causa de Pandemia do coronavírusA 30ª temporada começou com uma multidão limitada composta principalmente de amigos e familiares celebridades. Convidados como Isabella tiveram que esconder seus rostos, alimentar Ele foi testado negativamente antes de entrar no kit para evitar possíveis surtos, relata a tomada.

A presença de Isabella na plateia não foi surpresa para quem prestou atenção em Olivia Jade nas últimas semanas. Depois de anunciar que foi uma das muitas estrelas a se juntar à 30ª temporada de “DWTS”, ela disse aos repórteres que sua irmã mais velha era inflexível sobre estar na multidão em todas as apresentações.

LORI LOUGHLIN começa sua sentença de prisão de dois meses por seu papel no escândalo de admissão na faculdade

No primeiro episódio, Olivia Jade não teve vergonha de admitir o escândalo do qual seu nome é sinônimo desde 2019.

“Nos últimos anos, acabei com um escândalo”, disse ela durante a estréia. “Eu dei um passo para trás nas redes sociais e percebi o que todos estão dizendo. Não estou tentando tirar um cartão da pena, só preciso dar um passo à frente e fazer melhor.”

Além de Olivia Jade, Bella também foi levada ao escândalo depois que foi revelado que seus pais pagaram $ 500.000 para enganar o cérebro. William “Rick” Singer Para recrutar meninas para a equipe de tripulação da USC, embora nenhuma delas jamais tenha participado do esporte.

Mossimo Giannulli se apresenta à prisão para iniciar sentença de prisão de 5 meses em escândalo de admissão em faculdade

Em dezembro, Loughlin Ele terminou seu serviço por dois meses Atrás das grades por seu papel no escândalo. Loughlin concordou em cumprir uma pena de dois meses e pagar uma multa de US $ 150.000, mais dois anos de libertação supervisionada e 100 horas de serviço comunitário. Enquanto isso, seu marido, Mossimo Giannulli, foi condenado a pagar uma multa de US $ 250.000 com dois anos de liberdade supervisionada e 250 horas de serviço comunitário, mais uma pena de prisão de cinco meses. ele é Liberto da cadeia em abril.

Olivia Gad quebrou o silêncio sobre este assunto durante uma aparição na série “Red Table Talk” do Facebook Watch, da qual ela participou. Ela se desculpou pelo comportamento de sua família Mas ela indicou que acha que merece uma segunda chance.

Clique aqui para assinar nosso boletim informativo de entretenimento

“Acho que o que não foi muito público é que não há justificativa ou justificativa para o que aconteceu, porque o que aconteceu foi errado. E acho que todos na minha família poderiam estar tipo, ‘Isso foi uma bagunça.’ ela disse na época. “Mas acho que o que é muito importante para mim é aprender com o que estava errado, não ter vergonha e punição agora e não ter uma segunda chance porque tenho 21 anos. Sinto que mereço uma segunda chance para me redimir, para mostrar que cresci. ”

CLIQUE AQUI PARA O APP FOX NEWS

“Não estou tentando me bater. Não quero pena. Não mereço pena. Nós erramos. Só quero uma segunda chance de ser como se percebesse que fiz algo errado. E sempre não fiz estado “Não posso falar sobre isso por causa da legalidade por trás disso. Não precisei dizer que sinto muito mesmo que isso tenha acontecido ou realmente perceber que foi uma grande bagunça da parte de todos. Mas acho que todo mundo se sente assim, minha família agora ”, acrescentou Olivia mais tarde na entrevista.