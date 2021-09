O CEO Bob Chapek elogia o sistema de reservas Park Pass como uma “espinha dorsal” dos parques temáticos locais

Hoje, na 30ª Conferência Anual Goldman Sachs, o CEO da Disney Bob Chuck falou sobre parques temáticos. Ele elogiou o sistema de reserva do Park Pass que os parques locais implementaram quando reabriram durante a pandemia COVID-19.

Conforme mencionado antes, a empresa viu os fechamentos temporários como uma oportunidade de “reimaginar a experiência do hóspede e aumentar o retorno para os acionistas”. O emaranhado do sistema de reservas é considerado a “espinha dorsal” das operações e é elogiado pelo aumento da receita que gerou.

Embora as reservas em si não sejam lucrativas, elas permitem que a empresa aloque melhor os recursos. Ao pedir a todos os hóspedes que façam reservas, incluindo os titulares do passe anual, a Disney pode saber exatamente quantas pessoas estarão em cada parque a cada dia. Eles usam essas informações para uma infinidade de coisas, desde a programação dos membros do elenco até o inventário de comidas e bebidas. Com “a combinação certa de visitantes do parque” (referindo-se à mistura de portadores de passaportes, hóspedes do resort e passageiros regulares emissores de ingressos), Chapek disse (eles podem “controlar a demanda”).

Chapek mencionou especificamente os programas do Passholder, observando que, ao reiniciar os programas em cada um dos parques locais para incluir reservas, isso permite que eles saibam “quem está vindo em que dia”.

Emaranhado também é confirmado porO sistema de reserva do Park Pass veio para ficar.

Como sempre, continue acompanhando o WDWNT para todas as notícias dos Parques Disney, e para todas as últimas notícias, siga o WDW News Today em TwitterE Site de rede social do Facebook, E Instagram.

Relacionado