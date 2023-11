Recapitulação rápida: Kansas se recupera de um déficit de dois dígitos para sobreviver ao Kentucky no Champions Classic

Esportes









O técnico do Kansas, Bill Self, grita do lado de fora durante a primeira metade de um jogo de basquete universitário da NCAA contra o Kentucky, terça-feira, 14 de novembro de 2023, em Chicago.







CHICAGO – Kentucky estava faltando três jogadores de sete pés, dois lesionados e um ainda não elegível, na pintura, e essa disparidade ficou evidente desde os primeiros minutos de terça-feira à noite no United Center, onde Hunter Dickinson praticamente marcou um gol – pelo menos, sempre que ele foi capaz de pegar uma bola na pintura.

Os Wildcats melhoraram em negar passes de entrada para Dickinson com o passar da noite, e seus jovens guardas com altas pontuações incomodaram os Jayhawks às vezes no primeiro tempo. O guarda calouro Rob Dillingham fez quatro cestas de 3 pontos e depois fez outra para Antonio Reaves, do quinto ano, em pouco mais de dois minutos, dando ao Kentucky uma grande vantagem no primeiro tempo.

Finalizações difíceis de KJ Adams Jr. deram uma chance ao jogo. Mais tarde, uma faísca para o Kansas deu aos Jayhawks uma breve vantagem, depois de perderem por 14. Mas o armador Dajuan Harris Jr. – que já havia aberto sua temporada com um jogo em que não acertou um chute – salvou KU com seu ataque na reta final, contabilizando oito pontos em um minuto para apagar a vantagem do Kentucky e levar os Jayhawks a 89 -84 vitória na terça-feira.

Dickinson completou um dos melhores desempenhos de sua condecorada carreira universitária com 27 pontos e 21 rebotes, e Harris marcou o recorde de sua carreira com 23 pontos.

“Aquilo era basquete de meninos grandes”, disse Harris. “É sempre uma briga, uma briga de cães toda vez que jogamos. Mas eles, eu acho, queriam que eu os vencesse e me deixaram aberto, e então eu tive que avançar e chutar a bola.”

O armador calouro Jamari McDowell chegou tarde ao seu primeiro jogo da noite, fez uma defesa sólida e fez dois lances livres para selar o jogo depois que Reed Sheppard errou uma possível cesta de 3 pontos.

Kevin McCullar Jr., apesar de uma noite tranquila ofensivamente, terminou com um triplo-duplo – 12 pontos, 10 rebotes, 10 assistências – apenas o terceiro na história do KU e o segundo desde o início do Tournament of Champions Classic (seguindo Denzel Valentine em 2015). . O veterano Reeves liderou os jovens Wildcats com 24 pontos e Dillingham, Adou Thiero e Sheppard alcançaram dois dígitos.

KU entrou com um elenco mais experiente e inicialmente parecia não se incomodar com o grande palco do Champions Classic. Os Jayhawks abriram o placar quando Harris, após um breve momento de hesitação, como se não pudesse acreditar o quão aberto ele estava, acertou um 3. Adams disparou um chute em gancho e Dickenson, que estava imparável no vidro no início, puxou para trás. são ligados. Como a Universidade do Kuwait abriu uma vantagem de 9-0.

Mas Thiero acertou um 3 para estancar o sangramento dos Wildcats do 17º lugar, Tre Mitchell marcou em uma jogada de 3 pontos e em uma transição de 3 pontos mais tradicional, e os Jayhawks foram desleixados repetidamente no intervalo para permitir que Kentucky empatasse o jogo. O jogo está em 11-11.

KU recuperou brevemente o ímpeto antes de 3s consecutivos de Sheppard saindo do banco derem ao Kentucky a primeira vantagem da noite. Os Wildcats aproveitaram consistentemente o bom movimento da bola de fora para criar looks abertos de fundo. Tudo veio à tona quando Dillingham liderou uma sequência de 15-5 que colocou os Wildcats à frente e forçou um tempo limite de Bill Self.

Os Jayhawks não puderam fazer muito para conter a maré no intervalo, já que uma série de faltas contra jogadores importantes do KU permitiu que o Kentucky aumentasse sua vantagem para nove pontos e, eventualmente, dois dígitos em um rebote feroz de Thiero.

KU pareceu se dissolver no caos total quando perdeu o controle de seu rebote defensivo após um lance livre perdido pelo DJ Wagner. Mas Theroux fez falta em Dickinson, o quarterback acertou dois lances livres e, após uma reviravolta de Dillingham, drenou um 3 no intervalo para reduzir o déficit para 48-41 no intervalo, permitindo aos Jayhawks recuperar algum ímpeto.

“Acho que nunca tive 20 ou 20 antes”, disse Dickinson, depois de tudo dito e feito. “Mas obviamente, quando você consegue o melhor PG do país, o melhor ‘3’ do país, eles realmente me ajudam muito.”

“Queremos que ele seja um monstro”, acrescentou Harris. É por isso que conseguimos.”

Harris e Dickinson continuaram a alimentar o ataque de KU após o intervalo, quando uma torrente de faltas transformou o jogo em um jogo de parar e começar, que gradualmente começou a favorecer os Jayhawks devido ao heroísmo de Adams.

“KJ é o cara mais atlético do país, sinto que quando ele sai e joga duro, isso é tudo que ele tem”, disse McCullar.

McCullar deu a KU uma vantagem de 64-62 quando finalizou um ataque entre dois defensores do Kentucky, e as equipes trocaram baldes de perto e para trás e lances livres na reta final, sem nenhum dos chutes acertando o ponto.

Algumas jogadas difíceis com o calouro Elmarco Jackson – uma falta sobre Antonio Reeves na transição que levou a uma jogada de 3 pontos, depois uma rebatida de Reed Sheppard no drible – permitiram que Kentucky recuperasse a liderança por uma fatia. Então Adams cometeu uma falta, roubando o ímpeto dos Jayhawks – até que Harris se adiantou.

Os Jayhawks nº 1 (3-0) participarão do Maui Invitational – que será realizado em Honolulu este ano – começando quando enfrentarem a anfitriã Chaminade, uma escola da Divisão II, na noite de segunda-feira, às 20h.











