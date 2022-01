Desesperado, Kim Jong-un pede aos norte-coreanos que recolham mais lixo

sOE –Coréia do Norte Coloca tanta ênfase na produção de composto fogo de fogueteNão importa se vem de humanos ou animais.

Enquanto testava dois mísseis em menos de uma semana, a Coreia do Norte estava travando uma “batalha de estrume”, que é muito mais importante para os norte-coreanos comuns do que lançar outro teste no mar na costa leste.

A pesquisa atingiu o nível de crise nos últimos dois anos, pois os fertilizantes quase pararam de vir da China depois que o líder norte-coreano Kim Jong Un As fronteiras foram fechadas no início da pandemia de COVID-19. Então, em março, o Norte se recusou a fazer doações Coreia do Sul Enquanto exige o fim das sanções dos EUA e da ONU.

Victor Cha, que é responsável pelas questões da Coreia do Norte no Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais em Washington, disse ao The Daily Beast que a urgência da pesquisa “não me parece besteira”. É um comentário interessante que ‘os cheiros vêm de quão perigoso é plantar sem o fertilizante anual que a Coréia do Sul carrega com pás’.

Tudo isso está acontecendo, disse Cha, enquanto “estamos constantemente nos mergulhando nas besteiras causadas pelos recentes lançamentos de mísseis norte-coreanos”, mais recentemente na terça-feira.

Apenas para garantir que todos precisem fazer excrementos suficientes com pressa, de acordo com NK diário, que monitora a Coreia do Norte de dentro do país, a entrada nos mercados é fechada para quem não cumprir suas cotas.

Ele disse que usar estrume, não foguetes, é a “primeira luta” do Ano Novo NK diário, as autoridades estão “essencialmente pressionando as pessoas” para se qualificarem para uma “autorização de entrada de esterco”, assim como os cidadãos sul-coreanos precisam de “autorizações de quarentena” certificando que foram vacinados contra o COVID-19.

As cotas de produção de fertilizantes variam de 200 quilos por casa a 500 quilos para todos que trabalham nas fábricas do estado. NK diário Eu mencionei, mas as pessoas têm uma pausa. Este mês, os mercados começaram a abrir uma hora mais tarde, das 15h00 às 17h00, em vez das 14h00 às 17h00, para dar uma “hora extra à produção de composto”.

“Uma grande luta entre a vida e a morte.“

Não está claro como as pessoas podem contribuir com tanto estrume em um país com escassez de animais, mas o termo “caseiro” aparece com frequência em reportagens na mídia norte-coreana elogiando os esforços para espalhar estrume suficiente desde as sanções e o COVID-19. suprimentos da China e Coréia do Sul em 2020.

O termo “caseiro” por definição inclui composto feito de excrementos de qualquer tipo, humano ou animal, bem como ervas daninhas, lixo e até mesmo cinzas ricas em produtos químicos. Os bois, dos quais as fazendas geralmente dependem em vez de máquinas para arar os campos, também são considerados uma fonte importante.

Em um bairro de Pyongyang, de acordo com o inglês Tempos de Pyongyang, uma fazenda cooperativa que espalha “centenas de toneladas de composto doméstico por hectare de hortaliças”. Outra área produziu 1,2 vezes mais “fertilizante doméstico” para o cultivo de batatas do que no ano anterior.

A máquina de propaganda norte-coreana não enquadra o conflito em termos de incentivos ou punições, mas escreve sobre a campanha de fertilizantes com um entusiasmo geralmente reservado para lançamentos de mísseis.

Um relatório impressionante divulgado pela Agência Central de Notícias da Coréia em Pyongyang disse que as pessoas no condado de Jagang, na fronteira com a China, “carregaram dezenas de milhares de toneladas de esterco em fazendas cooperativas em três dias durante a primeira campanha deste ano”. “Os funcionários das instituições provinciais assumiram a liderança da campanha, orientando o transporte do estrume para os campos.”

Na província de Hwanghae, no sul do Mar Amarelo, a sudoeste de Pyongyang, o primeiro-ministro norte-coreano Kim Tok-hoon, ao visitar uma fábrica de fertilizantes no início deste mês, pediu “tapetes” de terras agrícolas “bem compostadas” para “aumentar a fertilidade” decisivamente solo”.

A urina também é necessária, de acordo com Rádio Ásia Livre, um site financiado pelos EUA que relata principalmente contatos dentro da Coreia do Norte. A RFA informou em maio que um comitê de gestão rural em uma província na fronteira com a China havia “instruído os agricultores a doar sua urina para compostagem”.

A RFA citou uma fonte dizendo que os trabalhadores “foram forçados a trazer dois litros de urina por pessoa por dia para misturá-los na pilha de compostagem até que a meta de produção fosse alcançada” e tiveram que “rastrear sua urina doada em um livro padrão”.

Tais relatórios parecem destinados a aumentar a competição entre as regiões, bem como funcionários e indivíduos pela honra de produzir a maior parte do esterco.

“Parece que as autoridades estão criando uma atmosfera de competição”, disse ele. NK diário, relatando que gerentes e administradores “focavam em cumprir suas cotas, temendo que as unidades deixadas para trás enfrentassem uma ‘revisão abrangente’ – um eufemismo óbvio para punição severa”. O relatório disse que os funcionários subalternos estavam “se protegendo” impondo multas àqueles que não cumprissem as cotas.

Kim Jong-un enfatizou repetidamente em suas reuniões com líderes do Partido dos Trabalhadores, do qual ele é secretário-geral, agricultura. Em seu último discurso aos membros do partido no final do ano, segundo a Agência Central de Notícias da Coreia, ele disse que o país enfrenta uma “grande luta pela vida e pela morte” que exige “progresso radical na solução do problema de alimentos, roupas e habitação.” Ele parece estar deixando claro que está mais interessado em alimentar seu povo do que em lançar foguetes.

Kim não entrou em detalhes em seu discurso, mas a Agência Central de Notícias da Coréia o citou em 2014 como aconselhando os líderes agrícolas a “usar todas as fontes de esterco, como lixo de animais de estimação e solo noturno. [human excrement]e composto e solo de trincheiras.”