Acabou a festa? Primeiro-ministro britânico Johnson enfrenta confronto no Parlamento

Johnson acusado de violar suas próprias regras de COVID

Opositores dizem que ele deveria renunciar por causa de Downing Street

Vice-primeiros-ministros dizem que ele deve se tornar puro

Deixa dúvidas se a festa acabou para Johnson

LONDRES (Reuters) – O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, terá que reagir nesta quarta-feira para defender seu cargo de primeiro-ministro em meio a demandas de toda a divisão política para expressar sua posição sobre o partido “traga sua própria bebida” criado em Downing Street durante o bloqueio do coronavírus . .

Os parlamentares da oposição pediram que Johnson renuncie e alguns de seu partido conservador disseram que ele deveria renunciar se for descoberto que ele violou leis rígidas que seu governo aprovou para impedir a propagação do vírus.

Johnson, que obteve uma vitória esmagadora nas eleições de 2019 com a promessa de garantir o Brexit, até agora se recusou a dizer se participou do comício em sua residência oficial, 10 Downing Street, em 20 de maio de 2020.

“Isso permanece no equilíbrio por enquanto”, disse um parlamentar conservador sênior, que falou sob condição de anonimato devido à sensibilidade da situação.

“Ele deveria fazer peitos limpos. Eu geralmente acho que se você oferecer suas desculpas, isso irá resolver o problema. Não pode ser suspenso.”

O primeiro-ministro e sua parceira Carrie se misturaram com cerca de 40 funcionários do gramado de Downing Street depois que seu secretário particular, Martin Reynolds, enviou um convite por e-mail usando o pronome “nós”, informou a ITV News.

O porta-voz de Johnson se recusou repetidamente a comentar os detalhes do relatório.

Quando Johnson fez perguntas aos legisladores no Parlamento na quarta-feira às 12:00 GMT, havia apenas uma questão para a qual eles exigiriam uma resposta: ele estava na festa ou não?

O deputado conservador Christian Wakeford escreveu no Twitter: “Como você defende o indefensável? Você não pode!” “Precisamos de abertura, confiança e honestidade em nossa política agora mais do que nunca e isso começa no topo!”

Jornais, incluindo aqueles que geralmente são muito simpáticos a Johnson, alertaram que, a menos que ele resolva o problema, sua postura pode se tornar inaceitável.

O Daily Mail colocou em sua primeira página a pergunta que muitos comentaristas faziam após o recente escândalo: “Acabou a festa do primeiro-ministro?”

Uma pesquisa na terça-feira mostrou que mais da metade dos entrevistados acreditava que Johnson deveria renunciar.

Mas seu biógrafo, Andrew Jameson, disse que é improvável que ele renuncie, a menos que seus colegas parlamentares o forcem a fazê-lo.

“Ele vai procurar uma maneira de contornar isso”, disse Jameson. “Ele não é do tipo que desiste.”

Festa de encerramento?

“Se ele mentiu para o público britânico, mentiu para o Parlamento e participou de festas durante o bloqueio, sua posição é insustentável”, disse a vice-líder trabalhista da oposição, Angela Rayner.

“Muitas pessoas que perderam entes queridos durante esse período e não puderam vê-los ficaram chocadas com a notícia de que o número 10 estava comemorando enquanto seus entes queridos morriam sozinhos. Isso é completamente inaceitável”.

Desde que os detalhes da reunião surgiram, Johnson simplesmente disse que não pode comentar até que uma alta autoridade do governo, Sue Gray, conclua uma investigação interna sobre outras alegações de que Johnson e seus funcionários criaram festas que violam as regras.

Apenas dois anos depois de Johnson vencer uma eleição, e menos de seis anos depois de liderar a campanha do Brexit para vencer o referendo da União Europeia em 2016, há muitas especulações sobre sua liderança.

Há rumores de que legisladores conservadores, que poderiam levantar um desafio de liderança se 54 dos 360 parlamentares escreverem cartas de desconfiança, estão afiando suas facas.

No mês passado, os conservadores perderam uma cadeira parlamentar que ocupavam há quase 200 anos, enquanto a vantagem confortável do partido sobre os trabalhistas nas pesquisas de opinião também evaporou.

uma série de Escândalos e passos errados A raiva pública com o tratamento do governo da pandemia de COVID-19, o aumento das contas de energia e as preocupações com o aumento da inflação alimentaram as preocupações dos conservadores.

Johnson disse anteriormente ao Parlamento que todas as diretrizes do COVID-19 foram seguidas, nenhuma regra foi quebrada e que não havia festa em sua residência.

“Não acabou”, disse o deputado conservador Tobias Ellwood à Sky News. “Não podemos deixar as coisas darem errado, isso não é uma opção.”

Reportagem adicional de William James e Kylie McClellan. Edição por Jay Faulconbridge e Catherine Evans

