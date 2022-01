Dados do HHS nos EUA mostram internações hospitalares nos EUA Covid-19 está atingindo um nível recorde

A enfermeira registrada Akiko Gordon, à esquerda, e o terapeuta de referência Jansen Redondo, à direita, trabalham dentro da unidade de terapia intensiva com um paciente com COVID-19 no Martin Luther King Jr. Community Hospital (MLKCH) na sexta-feira, 31 de dezembro de 2021, em Los Angeles, Califórnia. (Francine Orr/Los Angeles Times/Getty Images)

As internações hospitalares por Covid-19 nos Estados Unidos atingiram um novo recorde, superando o pico anterior de janeiro de 2021, segundo dados do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA.

Atualmente, existem 145.982 pessoas hospitalizadas com Covid-19 – cerca do dobro do número de duas semanas atrás. Existem quase 24.000 leitos de UTI em uso para pacientes com Covid-19.

As internações atingiram seu pico anterior há cerca de um ano, com mais de 142.000 pessoas hospitalizadas com Covid-19 em 14 de janeiro de 2021.

Os dados do HHS mostraram que há apenas 23 dias desde o início da pandemia, mais de 125.000 pessoas foram hospitalizadas com Covid-19 a qualquer momento.

As internações hospitalares de crianças já ultrapassaram o pico anterior – quase 5.000 crianças estão atualmente hospitalizadas com Covid-19 confirmada ou suspeita. Isso é quase o dobro do pico anterior de setembro durante o aumento do delta.

Houve cerca de 3,9 milhões de internações hospitalares totais por Covid-19 desde agosto de 2020 e cerca de 18.600 novas internações por dia durante a primeira semana de janeiro de 2022, segundo dados federais.

De acordo com dados dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA, o risco de hospitalização é oito vezes maior para pessoas não vacinadas do que para pessoas totalmente vacinadas. Isso varia de semana para semana, mas na última semana de novembro, os dados dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) mostram que as taxas de hospitalização eram cerca de 17 vezes maiores para pessoas não vacinadas do que para pessoas totalmente vacinadas.

Atualmente, as taxas de hospitalização por Covid-19 são as mais altas em Delaware, Nova Jersey, Nova York e Ohio – onde atualmente existem mais de 60 hospitalizações de Covid-19 por 100.000 pessoas.

Os dados do HHS sobre internações hospitalares do Covid-19 incluem pacientes que foram hospitalizados com complicações do Covid-19 e aqueles que podem ter sido internados por outra coisa, mas testaram positivo para o Covid-19. Isso foi verdade durante toda a epidemia, embora a proporção de pacientes que se enquadram em cada categoria tenha mudado ao longo do tempo.