A viciante noz de betel leva a taxas recordes de câncer, mas milhões continuam a mastigá-la

Na Papua Nova Guiné, onde a maioria da população adulta masca noz de betel, Taxa de incidência de câncer bucal per capita É o mais alto do mundo. É também a forma de câncer mais comum em homens e a segunda mais comum em mulheres.

Num país com um sistema de saúde fraco e poucos médicos especialistas, é provável que a maioria das pessoas morra sem ser diagnosticada. Nas Ilhas Marianas do Norte, que possuem um sistema de saúde mais robusto, as pessoas afetadas têm maiores chances de serem infectadas. Mas a noz de betel ainda causa muitos danos à saúde pública. E não se trata apenas de câncer.

“Há uma lista crescente de problemas sistêmicos associados à noz de betel. Problemas cardíacos, renais e hepáticos e resultados adversos durante a gravidez. A história que está se desenrolando agora é que a noz de betel deve ser vista de forma semelhante ao álcool e ao tabaco de forma independente”, diz William Moss. .

Nas Ilhas Marianas do Norte, a maioria dos mascadores de noz de betel desconhece os riscos, como evidenciado por este Enquete Moss estava envolvido nisso. “Das 300 pessoas que mastigaram, 87% não sabiam que a noz de betel é cancerígena”, diz ele.

Duas décadas depois de a noz de betel ter sido classificada como cancerígena, as suas vendas continuam pouco regulamentadas na maior parte do mundo e os avisos sobre os riscos para a saúde são raros. Moss diz que isto lembra a situação do tabaco em meados do século passado, quando as vendas não eram regulamentadas, embora os riscos para a saúde fossem conhecidos.

Foi necessário um esforço coletivo internacional para trazer as grandes empresas do tabaco à mesa de negociações e responsabilizá-las. Aqui, temos outra indústria poderosa de milhares de milhões de dólares, mas os consumidores-alvo são populações marginalizadas e pobres com educação mínima.