Linda exibição de bola de fogo dos Táuridas neste fim de semana • Earth.com

A chuva de meteoros Táuridas do Sul, um evento celestial impressionante, deve atingir seu pico neste fim de semana, proporcionando um espetáculo único para observadores ávidos de estrelas.

De acordo com Sociedade Americana de MeteorosEspera-se que esta exibição astronômica atinja o pico por volta das 20h47, horário do leste dos EUA, no domingo.

Comércio do Sul

Notavelmente, os sapos do sul, que estão ativos desde o final de setembro, são particularmente famosos pelas suas bolas de fogo. Essas bolas de fogo são meteoros incrivelmente brilhantes, ofuscando até mesmo Vênus, o que os torna uma característica proeminente no céu noturno, explicou a NASA.

Bill Cook, líder da equipe de pesquisa, disse: “Os meteoritos fazem parte do céu noturno e são algo fora do comum para as pessoas”. Escritório Ambiental de Meteoritos da NASA. “Você sai e vê as estrelas, vê a lua, vê os planetas – eles estão sempre lá… mas nem sempre você vê meteoros. Os meteoros são uma parte temporária do céu noturno, e as pessoas são fascinado por isso.”

Como ver os Táuridas

Segundo Cook, o horário ideal para ver chuvas de meteoros é depois da meia-noite em qualquer fuso horário. Os astrônomos também são aconselhados a serem pacientes, já que os orioides normalmente mostram uma frequência de apenas cerca de cinco meteoros por hora.

Cook recomenda desviar o olhar da Lua e cobrir o máximo possível do céu, e desaconselha o uso de telescópios devido ao seu campo de visão estreito.

“Você tem que desviar o olhar da lua, mas não há uma direção preferida – apenas tente capturar o máximo possível do céu”, disse ele. “E use seus olhos. Você não quer usar um telescópio para observar uma chuva de meteoros; o campo de visão é muito pequeno.”

Brilho da lua

O brilho da lua durante o pico da chuva será de cerca de 44%, aproximando-se do estado de meia-lua. Apesar das potenciais preocupações sobre a luz da lua obstruir a visão de meteoros fracos, Cook enfatiza que o brilho dos Thoreiodes provavelmente os tornaria visíveis independentemente do brilho da lua.

Táuridas e Cometa Encke

As erupções do sul têm origem no cometa Encke, conhecido pela sua órbita notavelmente curta entre os cometas do nosso sistema solar. O período orbital do cometa Encke é de cerca de 3,3 anos, e a sua última aproximação ao Sol, ou periélio, ocorreu recentemente em 22 de outubro.

O rastro de detritos deixado por este cometa durante sua jornada pelo espaço dá origem ao meteorito Taurid do Sul quando a Terra cruza seu caminho.

Atividade de Táurides

Embora o cometa Encke tenha estado perto do Sol recentemente, espera-se que a chuva do sul do Taurus produza taxas de atividade mais baixas este ano.

No ano passado, foi observado um aumento na atividade de Taurus, um fenômeno atribuído à influência gravitacional de Júpiter, concentrando detritos de cometas ao longo do caminho orbital da Terra.

Espere o inesperado

Cook destaca a natureza imprevisível das chuvas de meteoros, expressando a sua abertura à possibilidade de ocorrência de eventos inesperados durante o evento deste ano.

“Nunca digo nunca, porque o inesperado sempre pode acontecer”, disse ele. “O ano passado foi um bom ano para os Tauridas, 2023 e 2024, nem tanto.”

As estrelas do sul continuarão a iluminar o céu noturno até 8 de dezembro, sobrepondo-se às estrelas do norte, que estão ativas desde meados de outubro. Espera-se que as erupções do norte atinjam o seu pico uma semana depois, no domingo, 12 de novembro, prolongando ainda mais este período de atividade celestial.

Mais sobre chuvas de meteoros

As chuvas de meteoros são um espetáculo celestial, um espetáculo de luz natural que deslumbrou a humanidade ao longo da história. Essas chuvas ocorrem quando a Terra passa por uma corrente de detritos deixada por um cometa ou asteróide. Quando essas partículas colidem com a atmosfera da Terra, elas queimam, criando faixas brilhantes no céu – meteoros.

Cometas: ancestrais dos meteoritos

Os principais contribuintes para as chuvas de meteoros são os cometas. À medida que o cometa orbita o Sol, ele deixa um rastro de poeira de detritos de meteoritos. Essas partículas permanecem no caminho orbital do cometa, criando uma “corrente de meteoros”. Quando a órbita da Terra cruza tal fluxo, o resultado é uma chuva de meteoros.

Asteróides: uma fonte secundária

Embora os cometas sejam os suspeitos do costume, os asteróides também podem ser a fonte de meteoritos. Quando a órbita de um asteróide cruza a órbita da Terra, os detritos que ele libera podem desencadear uma chuva de meteoros. No entanto, isso é menos comum em comparação com chuvas cometárias.

Quando e onde procurar

As chuvas de meteoros têm o nome das constelações das quais irradiam, conhecidas como ponto radiante. Para obter a melhor visão da chuva de meteoros, deve-se olhar para este radiante depois da meia-noite e antes do amanhecer, quando o céu está escuro. As áreas rurais longe das luzes da cidade proporcionam a melhor visibilidade.

Programas anuais para assistir

Algumas chuvas de meteoros ocorrem anualmente e a sua atividade é previsível. Perseidas, uma das chuvas mais fortes, atinge o pico em agosto. Geminídeos fazem uma exibição de inverno em dezembro. As Leônidas em novembro são conhecidas por produzirem tempestades de meteoros.

Meteoritos em meteoros: um fim ardente

Quando os meteoritos entram na atmosfera da Terra, eles o fazem em alta velocidade, aquecendo-os devido ao atrito do ar. Este calor faz com que os gases que rodeiam o meteorito brilhem, que é o que observamos na forma de um meteorito.

Meteoritos: sobreviventes de naufrágios

Em casos raros, um meteorito pode sobreviver à sua aterrissagem e pousar na superfície da Terra. Esses pedaços restantes são chamados de meteoritos, e os cientistas os procuram para estudá-los.

Inspiração e mito

As chuvas de meteoros inspiraram inúmeros mitos e lendas. Em várias culturas, eram vistos como presságios ou mensagens dos deuses. Hoje, ainda inspira admiração e é um tema comum na arte e na literatura.

Importância científica

Os astrônomos estudam chuvas de meteoros para aprender mais sobre a formação de cometas e o início do sistema solar. As chuvas de meteoros também ajudaram a compreender a atmosfera superior da Terra, à medida que os meteoros interagem com os gases ali encontrados.

Resumindo, as chuvas de meteoros nos dão uma ideia de como funciona o nosso sistema solar. Eles nos lembram da natureza dinâmica do nosso planeta e da nossa conexão com o universo. Quando observamos o céu, participamos de uma tradição tão antiga quanto a própria humanidade: a de olhar maravilhados para os mistérios do universo.

