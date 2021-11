Dentro do famoso Palácio Patino de $ 26,5 milhões em Portugal – Rob Report

Na década de 1950, Antenor Patiño se tornou um dos homens mais ricos do mundo, acumulando uma fortuna como herdeiro do negócio de mineração de estanho de seu pai. Assim, como qualquer multimilionário hedonista, ele criou uma casa de férias de verão.

O senhor Antenor foi um pouco mais longe e construiu um magnífico palácio de 36.000 pés quadrados, 14 quartos, em uma colina alta acima de Coscais. PortugalA capital é Lisboa. Ele chamou o lugar de Patino Palace e o encheu de instalações de cair o queixo, como um pavilhão de boliche, uma piscina de tamanho romano, uma sala de projeção no estilo de Hollywood, uma casa de chá romântica e uma biblioteca inspirada na biblioteca. Biblioteca Joanina é um Patrimônio Mundial da UNESCO na Universidade de Coimbatore.

Claro, Antoner e sua esposa Beatrice jogaram guloseimas maravilhosas aqui. Seu famoso “Partido do Partido” em 1968 teve mais de 1.000 convidados, incluindo A-listers Audrey Hepburn, Zsa Zsa Gabor, Henry Ford e Rockefellers, Rothschilds e Niarchoses.

Agora, 39 anos após a morte de Patino, Seu magnífico palácio está à venda 23 milhões de euros ou aproximadamente $ 26,5 milhões.

A biblioteca de madeira foi inspirada na famosa Biblioteca Jonina.



Foto: Antonio Moutinho / Portugal Sotheby’s International Reality

“Nada chega perto de descrever o quão magnífico é esta propriedade. É um verdadeiro palácio adequado para a realeza”, diz McCarrena Osorno, corretor de ações da portuguesa Sotheby’s International Realty. Relatório Rob.

De acordo com Osorno, o local foi construído na década de 1700, não em 1957. A casa principal, com seu impressionante telhado de barril e fachada curva ornamentada de jardins ornamentados, é inspirada na arquitetura portuguesa do século 18. . No interior, há telhados de madeira esculpida e paredes decoradas com pinturas dos séculos pré-XVII e XVIII e azulejos pintados à mão.

“A casa tem uma verdadeira qualidade de museu. Andar pelos cômodos é como voltar no tempo. Não há palavras suficientes para descrever o quão interessante era”, acrescenta.

Vista aérea do terreno.



Foto: Antonio Moutinho / Portugal Sotheby’s International Reality

No início da década de 1950, depois de conhecer um amigo abastado, Patino apaixonou-se pelas montanhas à volta do Estoril, 20 minutos a sul de Lisboa. Ele descobriu uma fazenda de 124 acres no topo de uma cordilheira invisível com vista para o Oceano Atlântico para construir o palácio dos seus sonhos. Na época, Patino tinha várias casas ao redor do mundo, incluindo uma ampla casa na cidade na Quinta Avenida em Nova York e uma mansão de quase 28.000 pés quadrados na famosa Avenida de Paris. Em 2010, este último foi listado por US $ 140 milhões, o segundo imóvel residencial mais caro do mundo na época.

Após a morte de Beatrice Patino em 2009, o palácio foi adquirido por um banco local e quase 7,6 hectares de terreno ao redor foram vendidos para incorporadores, criando o empreendimento superexclusivo de entrada de alta segurança Quinta do Patino com 93 casas e 55 apartamentos. . Mais recentemente, o palácio foi comprado por uma grande empresa, que é usado como retiro corporativo e centro de convenções privado.

Uma sala de estar na casa principal.



Foto: Antonio Moutinho / Portugal Sotheby’s International Reality

A casa principal, distribuída por três pisos, apresenta um magnífico hall de entrada com pé direito duplo e telhado curvo. Uma enorme escadaria de mármore leva à varanda elegante com balaustradas de pedra esculpidas à mão.

No primeiro andar, a majestosa sala de jantar de madeira é forrada com pinturas pintadas à mão, enquanto a sala de recepção de inspiração chinesa, a biblioteca de madeira “Jonina” é confiável. Este piso tem dois amplos quartos e salas, cada um dos quais, segundo Arsono, pode ser utilizado como master suite. (Ficamos com a cama com afresco no teto e a cama com dossel.) Existem outros 12 quartos no segundo andar.

Armário de joias personalizadas.



Foto: Antonio Moutinho / Portugal Sotheby’s International Reality

A partir do primeiro andar, suba um amplo subsolo com longas escadas forradas com os tradicionais azulejos portugueses azuis pintados à mão. Aqui está uma grande área de entretenimento e uma sala de cinema com seus projetores originais no estilo de Hollywood. Como Beatriz Patiño era bem conhecida por suas joias deslumbrantes, foi construído um cofre para guardar suas joias. Aqui, também, você pode ver sua porta em estilo de armário de banco e fileiras de vitrines de vidro banhadas por luz vermelha.

Do lado de fora, em um pavilhão isolado coberto de hera, a elegante pista de boliche apresenta suas funções elétricas originais de Brunswick. Em 1973, Architecture Digest Ele reservou uma história de quatro páginas para isso. Osorno calcula que isso criará a academia e o spa perfeitos. Outro pavilhão separado foi projetado perto da piscina para Beatrice Patino para o chá da tarde. Pode ter paredes e telhados feitos de painéis de hortelã-pimenta direto para Palm Beach.

“Esperamos que um comprador particular compre o Patino Palace para desfrutar com sua família e continuar a história”, observa Osorno.