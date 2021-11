O Presidente de Portugal deve dissolver o Parlamento; Eleição repentina

O presidente português reeleito, Marcelo Rebello de Souza, fala a repórteres depois que os resultados das eleições foram anunciados em Lisboa, Portugal, em 24 de janeiro de 2021. REUTERS / Pedro Nunes / Arquivo de foto

LISBOA, 3 de novembro (Reuters) – O Conselho de Estado, órgão consultivo do presidente português Marcelo Rebello de Souza, aprovou quarta-feira a proposta de dissolução do parlamento.

Uma declaração do Gabinete do Presidente disse que a maioria dos vereadores aprovou a dissolução do parlamento, mas não disse quando as eleições parciais teriam lugar.

Rebelo de Sousa ainda não assinou a ordem de liquidação e o jornal português Expresso diz que precisa de tempo para pensar na data. Ele se reuniu com os principais partidos políticos no fim de semana e foi informado pela maioria que as eleições deveriam ser realizadas em janeiro.

A rejeição do orçamento pelo Parlamento não acionará automaticamente uma eleição, mas o presidente, que deve se dirigir à nação na noite de quinta-feira, avisou antes da votação que não tinha escolha.

A rejeição do projeto marcou o fim de seis anos de relativa estabilidade sob o primeiro-ministro socialista Antonio Costa. consulte Mais informação

Na manhã de quarta-feira, o ministro da Economia, Pedro Sisa, disse à Viera Reuters que uma eleição rápida era a melhor maneira de acabar com o impasse e não prejudicaria o compromisso do governo em cumprir as metas financeiras ou oportunidades de crescimento.

Mas analistas dizem que uma eleição por si só não resolverá o impasse político, já que pode ser difícil para qualquer partido ou coalizão conhecida garantir uma maioria estável no parlamento.

As pesquisas mostram que o apoio de 36% aos socialistas nas últimas eleições nacionais de 2019 não mudou em nada, com os sociais-democratas em segundo lugar com 27%.

Os aliados de esquerda dos socialistas, que rejeitaram o orçamento junto com todos os partidos de direita, provavelmente votarão em um dígito e perderão cadeiras, enquanto a extrema direita Seka poderia emergir como o terceiro partido mais forte.

