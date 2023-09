A aposentadoria de Rupert Murdoch abre a cortina para seu próximo trabalho

“Sua saída é uma ruptura”, disse Ross Levinson, ex-executivo da News Corp que agora é presidente e CEO do Arena Group, que publica o Sports Illustrated Women’s Journal. “Espere até ver o capítulo final.”

Não está claro qual poderia ser essa ação. A Fox Corporation e a News Corp não quiseram comentar.

No ano passado, Rupert Murdoch tomou uma medida amplamente vista dentro do império como uma tentativa de reforçar o poder de Lachlan: tentar fundir a News Corp e a Fox Corporation. Recuou em janeiro, com ambas as empresas afirmando na altura que a fusão não era ideal para os acionistas.

Duas pessoas próximas a Murdoch, que falaram sob condição de anonimato, acreditam que ele fará outra tentativa de reunir as duas empresas. As pessoas alertaram que uma fusão completa seria improvável no curto prazo.

As duas pessoas previram que qualquer novo acordo provavelmente seria precedido pela venda de partes da News Corp, incluindo seu negócio imobiliário, numa tentativa de acalmar os temores dos investidores que condenaram a fusão no ano passado. Alguns acionistas acreditam que os ativos imobiliários – que incluem o REA Group, uma poderosa empresa australiana de listagem de propriedades – valem mais do que Wall Street dá crédito à News Corp, e querem vê-los vendidos antes do início de quaisquer negociações de fusão.