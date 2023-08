Declaração da secretária de imprensa Karen Jean-Pierre sobre a viagem do presidente Biden ao Vietnã

O presidente Joseph R. Biden Jr. viajará para Hanói, Vietnã, em 10 de setembro de 2023. Enquanto estiver em Hanói, o presidente Biden se reunirá com o secretário-geral Nguyen Phu Trong e outros líderes importantes para discutir maneiras de aprofundar ainda mais a cooperação EUA-EUA. Vietnã. Os líderes explorarão oportunidades para promover o crescimento de uma economia vietnamita centrada na tecnologia e impulsionada pela inovação, expandir os laços entre os nossos povos através de intercâmbios educativos e programas de desenvolvimento da força de trabalho, combater as alterações climáticas e aumentar a paz, a prosperidade e a estabilidade no Vietname. Região.

Na segunda-feira, 11 de setembro, o Presidente, o Vice-Presidente, a Primeira Dama e o Segundo Homem comemorarão o 22º aniversário dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001. O Presidente viajará ao Alasca para participar de um serviço memorial com os membros do Senado. . militares e suas famílias. O vice-presidente e o número dois participarão de um serviço memorial no Memorial e Museu Nacional do 11 de Setembro, na cidade de Nova York. A primeira-dama depositará uma coroa de flores no Memorial Nacional do 11 de Setembro do Pentágono para homenagear as vidas perdidas em 11 de setembro.

###