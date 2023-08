As forças ucranianas exigem a devolução da aldeia de Robotyn: notícias da guerra entre a Rússia e a Ucrânia

Israel não é membro da NATO e não tem um tratado formal de defesa com os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos há décadas classificam Israel na lista de sanções Um importante aliado não pertencente à OTAN Assinou com ele vários acordos de cooperação em defesa e forneceu-lhe armas avançadas e ajuda militar no valor de milhares de milhões de dólares.

Enquanto a Ucrânia aguarda um cronograma firme para a adesão à OTAN, o Presidente Volodymyr Zelensky disse numa entrevista no fim de semana: Ele pensou que os Estados Unidos iriam segui-lo Entretanto, o “modelo israelita” com o seu país.

Qual é o “modelo israelense”?

Desde a década de 1960, um presidente americano após o outro descreveu a relação EUA-Israel em termos de forte apoio e cooperação profunda, muito semelhante à “relação especial” entre a Grã-Bretanha e os Estados Unidos. Isto levou a uma estreita coordenação entre as agências de espionagem dos EUA e de Israel e ajudou Israel a desenvolver um dos exércitos tecnologicamente mais avançados do mundo.

Embora a ajuda militar dos EUA normalmente exija a compra de armas fabricadas nos EUA, Israel foi autorizado a usar parte desse dinheiro para comprar armas fabricadas em Israel, o que contribuiu para que a sua indústria de defesa se tornasse uma potência. (Este subsídio especial está sendo eliminado gradualmente.)

A Brigada Israelense Nahal em um exercício militar no norte de Israel este mês. crédito… Galaa Merhi/AFP – Getty Images

Os Estados Unidos forneceram a Israel enormes somas de dinheiro ao longo dos anos. Em 2016, por exemplo, o Congresso aprovou um acordo de assistência à segurança de 10 anos, prometendo 38 mil milhões de dólares até 2028. A administração Biden enviou mais de 41 mil milhões de dólares em ajuda militar à Ucrânia desde o início da guerra, excedendo largamente esse montante.

Como será aplicado à Ucrânia?

A ajuda militar de Washington à Ucrânia tem sido até agora atribuída numa base ad hoc. Ao abrigo de um acordo ao estilo israelita, o Congresso poderia aprovar um acordo de ajuda militar a longo prazo que ajudaria os ucranianos a reforçar as suas forças armadas durante um período de anos.

Também poderia impulsionar o crescimento da indústria de defesa da Ucrânia, permitindo a compra de armas a fabricantes ucranianos, disse Grant Rumley, membro do Instituto de Política para o Oriente Próximo de Washington, um grupo de investigação.

Ele acrescentou que tal relação enviaria uma mensagem forte à Rússia sem envolver os Estados Unidos num tratado formal. É crucial que esta disposição evite uma disposição como o Artigo 5 da Organização do Tratado do Atlântico Norte, que afirma que um ataque contra um Estado-Membro é um ataque contra todos eles.

Será que servirá como um elemento dissuasor para a Rússia?

Alguns críticos argumentam que isto não irá acontecer e que o único impedimento eficaz é a adesão da Ucrânia à NATO.

“Se a comunidade transatlântica entregar Kiev ao modelo israelita, a Ucrânia ficará indefinidamente na zona cinzenta da insegurança que catalisou repetidamente as violentas ambições hegemónicas de Putin”, escreveu Ian Brzezinski, membro sénior do Conselho do Atlântico, num comunicado. artigo.” artigo recentemente.

Os líderes ocidentais, incluindo o Presidente Biden, num esforço para evitar um conflito total com a Rússia, disseram que a adesão de Kiev à NATO deveria esperar até ao fim dos combates.

Soldados ucranianos da 3ª Brigada de Tanques realizam trabalhos de manutenção na região de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, este mês. crédito… Maurício Lima para o The New York Times

Como diferem as relações dos EUA com Israel e a Ucrânia?

Embora a relação dos EUA com Israel beneficie, em parte, de décadas de forte apoio bipartidário no Congresso, não é claro durante quanto tempo os legisladores dos EUA aprovarão o financiamento para o esforço de guerra na Ucrânia.

Embora os Democratas estejam em grande parte unidos na continuação da ajuda militar à Ucrânia, os candidatos presidenciais republicanos estiveram divididos sobre a questão no debate da semana passada. No Congresso, alguns republicanos manifestaram a sua indignação relativamente aos fundos para a Ucrânia e não é claro como os holofotes sobre um ano eleitoral, juntamente com um conflito que dá poucos sinais de terminar em breve, podem alterar as expectativas de apoio contínuo.

Israel e a Ucrânia também enfrentam ameaças muito diferentes, com forças armadas muito diferentes.

Israel tem um exército forte, armas avançadas e um arsenal nuclear. A Ucrânia, que desistiu das suas armas nucleares na década de 1990, reconstruiu o seu exército a partir dos arsenais soviéticos enquanto lutava contra uma invasão.

Os inimigos de Israel – que vão desde militantes palestinianos até um Irão mais sofisticado – não incluem uma superpotência global com armas nucleares.