Ucrânia intensifica pedidos de evacuação enquanto a Rússia ataca no nordeste: atualizações ao vivo

Papa Francisco no Vaticano no domingo. crédito… Andrew Medicini/Associated Press

Em comentários que fez por vídeo aos jovens católicos em São Petersburgo, na Rússia, na sexta-feira, o Papa Francisco prestou homenagem aos governantes russos do século XVIII e à grande Rússia que eles ajudaram a criar – o império que o presidente Vladimir Putin citou ao enquadrar a sua invasão da Ucrânia. . .

“Nunca se esqueça do legado”, disse Francisco. “Vocês são os herdeiros da Grande Rússia: Grande Rússia de santos e governantes, Grande Rússia de Pedro I e Catarina II, aquele império – grande, iluminado, com grande cultura e grande humanidade.”

O papa, que estava terminando seu discurso no final de uma conferência focada em jovens membros da Igreja em São Petersburgo, mudou de seus comentários preparados em espanhol para exortar o público em italiano a manter a história em mente, segundo a Reuters. O Vaticano apenas emitiu pronunciamentos preparados, no entanto grampo Agências religiosas, que mais tarde publicaram o documento, mostraram-no fazendo esses comentários adicionais.

E embora ao longo do ano passado Francisco tenha sido um firme defensor da paz e dos ucranianos que chamou de “mártires” na luta contra as forças invasoras russas, os seus comentários rapidamente foram criticados na Ucrânia e em outros países próximos da Rússia que já fizeram parte da União Soviética. União. .

“É muito lamentável que as ideias do grande Estado russo, que são na verdade a causa da agressão crónica da Rússia, intencionalmente ou não, venham da boca do Papa”, disse Oleg Nikolenko, porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros ucraniano. escreveu no Facebook.

O ex-presidente da Estônia, Toomas Hendrik Ilves, escreveu na plataforma X, anteriormente conhecida como Twitter, que os comentários foram “Realmente nojento.”

Foi emitido pelo chefe da Igreja Greco-Católica Ucraniana, Svyatoslav Shevchuk uma permissão Referindo-se à “dor” e “decepção” causadas pelas observações do Papa e pedindo à Santa Sé que esclareça os comentários de Francisco para evitar “qualquer manipulação das intenções, do contexto e dos pronunciamentos destinados ao Santo Padre”.

Putin – que no ano passado se comparou a Pedro, o Grande – utilizou ao longo dos últimos 18 meses a ideia de reconstruir o Império Russo para enquadrar a invasão da Ucrânia, que foi um Estado soviético até 1991, quando a União Soviética estava a desintegrar-se. Ele também retratou a invasão como uma tentativa de “pôr fim à guerra desencadeada pelo Ocidente”, como disse na semana passada.

o O discurso preparado pelo PapaE foi publicado no Boletim do Vaticano, que não mencionou as suas declarações finais, e centrou-se na importância de os jovens construírem pontes entre gerações.

E o texto do Vaticano diz: “Convido-vos a ser semeadores, a semear as sementes da reconciliação, pequenas sementes no inverno da guerra que não brotarão agora num solo congelado, mas que florescerão na primavera do futuro”.

Nos primeiros meses do conflito, Francisco parecia evitar tomar partido e absteve-se de criticar publicamente o presidente russo ou o principal apoiante religioso da guerra, o Patriarca Kirill da Igreja Ortodoxa Russa. Em maio, após uma videoconferência com Kirill, Francisco mudou de rumo e alertou Kirill para não “se transformar no coroinha de Putin”.

Na segunda-feira, o Vaticano emitiu um comunicado afirmando que o papa nunca tomou uma posição política e que as suas palavras “devem ser lidas como uma voz alta em defesa da vida humana e dos valores a ela associados”.

Ela enfatizou que o Papa sempre condena a guerra que é “moralmente injusta, inaceitável, bárbara, absurda, odiosa e profana”.

Um enviado de paz enviado pelo Papa, o cardeal Matteo Zubi, viajou para a Ucrânia, a Rússia e os Estados Unidos para facilitar as negociações de paz durante o verão.